Землетрус на Гаїті: кількість жертв зросла до майже 1,3 тис. людей
Кількість жертв через землетрус на Гаїті сягнула 1 297 осіб
Про це повідомляє УП з посиланням на CNN
Уряд оголосив режим надзвичайного стану після землетрусу магнітудою 7,2 бала.
Щонайменше 1 297 людей загинули, а понад 5 700 травмувалися.
Землетрус зруйнував 2 868 будинків та пошкодив 5 410 будівель.
- Нагадаємо, епіцентр коливань 14 серпня знаходився приблизно за 150 км на захід від столиці Гаїті Порт-о-Пренс і мав глибину 10 км.
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