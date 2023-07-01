Зернова ініціатива: РФ повністю зупинила реєстрацію нового флоту

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що 29 суден, які мають експортувати 1,4 мільйона тонн продовольства переважно для 5 країн Азії та Африки, зокрема Китаю, Єгипту, Бангладешу, Туреччини, заблоковані Росією в територіальних водах Туреччини.

"У червні з українських портів було експортовано лише 2 мільйони тонн. Ще 1 мільйон тонн продовольства або вантажиться, або вже частково завантажено на 13 суден - останні, які зареєстровані в Ініціативі", - повідомили в Міністерстві.

Також там додали, що якщо не відновити реєстрацію суден, то зернова угода буде повністю зупинена.

Зернова ініціатива: що відомо

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена між Росією та ООН і окремо між Україною та ООН за посередництва Туреччини у липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували. У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Для її продовження окупанти вимагали:

перепідключення Россєльхозбанку до SWIFT

поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування

скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів

відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"

розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

Зазначимо, транзит російського аміаку трубопроводом "Тольятті-Одеса" було зупинено в перший день повномасштабного вторгнення РФ до України. Загальна протяжність аміакопроводу "Тольятті–Одеса" становить 2418 м, із них понад тисячу кілометрів проходить територією України. Оператором його української частини виступає держпідприємство "Укрхімтрансаміак", а доставлений на державний Одеський припортовий завод (ОПЗ) російський аміак раніше постачали на експорт.

Вже 17 травня дію зернової угоди продовжили на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.

Згодом російські інспектори відновили реєстрацію суден на вхід в українські порти, проте з порушенням, зокрема РФ проігнорувала 56 кораблів, які чекають тривалий час.

5 червня заступник міністра зовнішніх справ РФ Сергій Вершинін заявив, що не бачать перспектив продовження зернової угоди.

А вже у вівторок, 13 червня, сам Путін заявив, що Росія думає про вихід із зернової угоди, оскільки Україна нібито використовує зернові коридори для запуску морських дронів. Згодом прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зауважив, що шансів у зернової угоди немає через те, що нібито російська частина не була виконана.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розчарований уповільненням темпів перевірок у рамках Чорноморської зернової ініціативи та виключенням з неї порту Південний, оскільки це призвело до зменшення кількості суден, які виходять з українських портів.