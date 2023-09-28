"Зернова війна не потрібна ні нам, ні Польщі": Кулеба заявив про бажання України якнайшвидше вийти з кризи

Про це Інтерфакс-Україна сказав голова МЗС Дмитро Кулеба.

"Історія, майбутнє і безпека просто не залишає нам іншого вибору, як вийти з цієї кризи. Не ми цю кризу створили, і ми абсолютно налаштовані на її припинення. Емоції вирують. До 15 жовтня, до дня виборів у Польщі, температура ще може підійматися. Але ми налаштовані на конструктив. Ми працюємо з Європейською комісією. Ми передали Польщі чіткі сигнали про нашу налаштованість на конструктивне вирішення цієї ситуації. Нам ця зернова війна не потрібна, і Польщі теж", - заявив міністр.

Розв'язання питання із Болгарією та Румунією – ознака того, що "невирішуваних проблем немає", наголосив Кулеба.

"Нагадаю, що на початку кризи навесні цього року було п'ять країн, які запроваджували обмеження. Тепер Болгарія і Румунія знайшли рішення, а інші три країни не знайшли. Причина того, чому не знайшли, очевидно, не тому, що рішень немає. Є якісь інші причини, чому ці рішення не знаходяться", - зазначив очільник МЗС.

Він запевнив, що зернову проблему можна вирішити, "було б бажання її вирішувати".

"У нас таке бажання є", - сказав Кулеба.

Що відомо про заборону на імпорт зерна з України

Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.

Україна подала позов до СОТ на дії країн ЄС, які зберігають обмеження на імпорт зерна. Водночас у Польщі заявили, що не змінять свого рішення, бо намагаються захистити місцевих фермерів.

Україна заявила, що може перестати імпортувати з Польщі яблука, цибулю, капусту та помідори.

21 вересня стало відомо, що Україна запропонувала Словаччині план експорту агропродукції, і Братислава назвала його прийнятним.

26 вересня стало відомо, що Україна надіслала 5 країнам ЄС пропозицію щодо експорту агропродукції. Згодом у Мінекономіки сказали, що Україна відкличе позови до Світової організації торгівлі проти сусідніх країн за умови отримання гарантій відсутності обмежень на експорт зерна в майбутньому.