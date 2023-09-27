Зернові розбіжності з країнами ЄС: Україна назвала умову відкликання позовів до СОТ

Про це в ефірі телемарафону сказав заступник міністра економіки України Тарас Качка.

"Для нас дуже важливо, щоб польська сторона та інші держави, і Європейський Союз гарантували нам, що таких обмежень у майбутньому не станеться... Тому, звичайно, тільки тоді, коли ми отримаємо гарантії, ми формально оголосимо на весь світ, що ця суперечка вичерпана. Думаю, це питання буде розглядатися останнім", - сказав чиновник.

За його словами, нині важливо запустити механізм ліцензування агропродукції, який Україна вважає найбільш прийнятним кроком для розв'язання питання.

"Позови до СОТ, як ми бачимо з реакції партнерів, були цілком правильним кроком", - додав Качка.

Що відомо про заборону на імпорт зерна та позов України до СОТ

Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.

Україна подала позов до СОТ на дії країн ЄС, які зберігають обмеження на імпорт зерна. Водночас у Польщі заявили, що не змінять свого рішення, бо намагаються захистити місцевих фермерів.

Україна заявила, що може перестати імпортувати з Польщі яблука, цибулю, капусту та помідори.

Своєю чергою очільник уряду Польщі Матеуш Моравецький сказав, що Польща більше не надаватиме зброю Україні.

21 вересня стало відомо, що Україна запропонувала Словаччині план експорту агропродукції, і Братислава назвала його прийнятним.

26 вересня стало відомо, що Україна надіслала 5 країнам ЄС пропозицію щодо експорту агропродукції. Румунія та Польща вже відреагували, зокрема остання назвала план хорошим.