Зерновий коридор" можливий завдяки особливим відносинам з Україною і РФ, - Ердоган
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган прокоментував вихід першого корабля з українським зерном на борту з порту Одеси
Ердогана цитує турецьке державне агентство Anadolu.
"Ми змогли досягти цього завдяки нашим особливим відносинам із Росією та Україною", - сказав він.
Ердоган зазначив, що продовольча безпека 30% населення світу була під ризиком через російсько-українську війну.
"Ми й надалі продовжуватимемо наші зусилля для завершення війни в Україні та встановлення міцно миру в регіоні", - додав турецький президент.
- 1 серпня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи. У найближчі тижні за підтримки українських партнерів планують вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції, зазначають у Мінінфраструктури.
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