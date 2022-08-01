Зерновий коридор" можливий завдяки особливим відносинам з Україною і РФ, - Ердоган

Ердогана цитує турецьке державне агентство Anadolu.

"Ми змогли досягти цього завдяки нашим особливим відносинам із Росією та Україною", - сказав він.

Ердоган зазначив, що продовольча безпека 30% населення світу була під ризиком через російсько-українську війну.

"Ми й надалі продовжуватимемо наші зусилля для завершення війни в Україні та встановлення міцно миру в регіоні", - додав турецький президент.

1 серпня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи. У найближчі тижні за підтримки українських партнерів планують вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції, зазначають у Мінінфраструктури.

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