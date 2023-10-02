Згурець розказав, що вплине на зміни динамічного паритету на полі бою
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що порушити динамічний паритет можна буде за рахунок більш системного, регулярного та масштабного постачання озброєнь Україні
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Торік ворог починав агресію з чисельністю 180 тисяч особового складу. Зараз ми маємо у противника 490 тисяч на значно вужчій лінії фронту. Тобто щільність російських військ суттєво збільшилися на кожній ділянці фронту, що ускладнює дії Збройних сил. На сьогодні наші Сили оборони нараховують біля одного мільйону, і можна стверджувати, що навіть по чисельності особового складу є певний паритет. Питання у тому, яким чином цей паритет порушити, використовуючи потенціал озброєнь", - зауважив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.
Сергій Згурець додав, що йде перехід війни на виснаження з використанням артилерії. А спроби порушити цей динамічний паритет можна буде за рахунок більш системного, регулярного та масштабного постачання озброєнь.
"Наступний рік стане роком спроможності обох сторін, тобто європейців, американці й нас, а з іншого боку - росіян, Північної Кореї та Ірану, - забезпечувати постачання озброєнь та артилерії. Я переконаний, що артилерія буде відігравати основний чинник у 2024 році. Потім йдеться про використання дронів різного масштабу, а далі про якісне залучення особового складу. Сподіваюся, що наші підходи до переформатування підготовки, використання штурмових підрозділів, зміна підготовки у покращенні взаємодії між бригадами – це все частково може вплинути на зміну динамічного паритету. Але на першому місці будуть стояти боєприпаси, артилерія, дрони та далекобійні системи", - резюмував Згурець.
- 13 квітня Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України. 2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України та власних запасів.
- 23 травня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад одну п’яту частину, а також ракети.
- 1 червня Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет, які підуть на підтримку армії України. 7 липня Рада Європейського Союзу та Парламент узгодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), що дозволить збільшити виробництво ракет та БК.
- 13 липня Європарламент затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит через постачання в Україну.
- 5 вересня стало відомо, що Європейське оборонне агентство підписало 8 рамкових контрактів з промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України.
- 30 вересня у Reuters повідомили, що сім країн ЄС замовили боєприпаси за схемою закупівель Європейського Союзу, щоб терміново доставити Україні артилерійські снаряди та поповнити вичерпані запаси на складах країн Заходу
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