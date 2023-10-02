Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Згурець розказав, що вплине на зміни динамічного паритету на полі бою
Ексклюзив

Згурець розказав, що вплине на зміни динамічного паритету на полі бою

2 жовтня, 2023 понедiлок
10:15
Війна з Росією Сергій Згурець

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що порушити динамічний паритет можна буде за рахунок більш системного, регулярного та масштабного постачання озброєнь Україні

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Торік ворог починав агресію з чисельністю 180 тисяч особового складу. Зараз ми маємо у противника 490 тисяч на значно вужчій лінії фронту. Тобто щільність російських військ суттєво збільшилися на кожній ділянці фронту, що ускладнює дії Збройних сил. На сьогодні наші Сили оборони нараховують біля одного мільйону, і можна стверджувати, що навіть по чисельності особового складу є певний паритет. Питання у тому, яким чином цей паритет порушити, використовуючи потенціал озброєнь", - зауважив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

Сергій Згурець додав, що йде перехід війни на виснаження з використанням артилерії. А спроби порушити цей динамічний паритет можна буде за рахунок більш системного, регулярного та масштабного постачання озброєнь.

"Наступний рік стане роком спроможності обох сторін, тобто європейців, американці й нас, а з іншого боку - росіян, Північної Кореї та Ірану, - забезпечувати постачання озброєнь та артилерії. Я переконаний, що артилерія буде відігравати основний чинник у 2024 році. Потім йдеться про використання дронів різного масштабу, а далі про якісне залучення особового складу. Сподіваюся, що наші підходи до переформатування підготовки, використання штурмових підрозділів, зміна підготовки у покращенні взаємодії між бригадами – це все частково може вплинути на зміну динамічного паритету. Але на першому місці будуть стояти боєприпаси, артилерія, дрони та далекобійні системи", - резюмував Згурець.

  • 13 квітня Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України. 2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України та власних запасів.
  • 23 травня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад одну п’яту частину, а також ракети.
  • 1 червня Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет, які підуть на підтримку армії України. 7 липня Рада Європейського Союзу та Парламент узгодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), що дозволить збільшити виробництво ракет та БК.
  • 13 липня Європарламент затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит через постачання в Україну.
  • 5 вересня стало відомо, що Європейське оборонне агентство підписало 8 рамкових контрактів з промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України.
  • 30 вересня у Reuters  повідомили, що сім країн ЄС замовили боєприпаси за схемою закупівель Європейського Союзу, щоб терміново доставити Україні артилерійські снаряди та поповнити вичерпані запаси на складах країн Заходу
Відео
Україна
КНДР
зброя
Європа
Сергій Згурець
Іран
США
допомога Україні
зброя для України
Читайте також:
Військовополонений Третьяков Олексій
30 вересня, 2023 субота
Військовополонений ексмер російського Чайковського: "Я їхав не вбивати українців, а вести боротьбу з представниками коаліції"
30 вересня, 2023 субота
Настільки позитивний ефект, що США побоюються ескалації: ізраїльський воєнний експерт про ATACMS
Автор Роман Яворський
30 вересня, 2023 субота
Безпілотник "Бобер": українські "шахеди", з якими не може впоратися московська ППО, технічні характеристики та застосування
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.37
    Купівля 37.37
    Продаж 38.09
  • EUR
    Купівля 39.82
    Продаж 40.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
2 жовтня
11:16
Оновлено
Росія атакувала Херсонщину: поранено 8 людей, серед них - діти
11:00
Хотів вступити до школи "Армії дронів": у Києві СБУ затримала агента ФСБ
10:41
У Києві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС
У Києві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС - перша за межами Євросоюзу
10:39
російські автомобільні номери
Болгарія заборонить в'їзд легкових автомобілів з російськими номерами: рішення мають ухвалити до кінця доби
10:37
Авіазавод у Смоленську
У Смоленську внаслідок атаки дронів порушено процес виробництва ракет Х-59, – розвідка
10:35
Огляд
світ, міжнародний огляд
Київ применшує відсутність допомоги США, Захід стурбований перемогою симпатика Кремля в Словаччині, Британія не відправлятиме військових в Україну. Акценти світових ЗМІ 2 жовтня
10:20
Сенат США
У Сенат США внесли законопроєкт, який забороняє безпекову допомогу Азербайджану
10:13
Оновлено
Харків, ілюстративне фото
У Харкові пролунали вибухи: росіяни вдарили ракетами С-300 з Бєлгорода
10:04
OPINION
Віталій Портников
Допомога США Україні: російсько-українська війна стає не просто темою американської політики, а й передвиборчим сюжетом. Колонка Віталія Портникова
09:51
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
"Це не розвідка, а спрямовані удари": у Повітряних силах прокоментували нічну атаку РФ
09:36
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 2 жовтня: скільки коштують долар та євро у банках
09:34
Ексзаступник начальника податкової Києва Ільяшенко заплатить 50 млн грн на армію дронів
09:15
Ексклюзив
Маріупольський порт
Окупанти завозять бетонні конструкції у порт Маріуполя, - Андрющенко
08:57
збитий "Шахед"
Повітряні сили за ніч знищили 4 із 7 російських "шахедів"
08:49
Чорноморський флот РФ
Більшу частину Чорноморського флоту РФ передислокують із Севастополя до Новоросійська, - британська розвідка
08:39
Ексклюзив
"Вони погарячкували, могли розібратися без погроз зброї": депутат райради про інцидент з бійцями спецпідрозділу на блокпості поліції у Харкові
08:30
Тайсон Ф'юрі
Промоутер назвав гонорар Ф'юрі за бій проти Усика
08:22
Церква у Мексиці
У Мексиці обвалився дах церкви під час служби: 7 людей загинуло, понад 20 - під завалами
08:09
Інфографіка
на фото: ЗСУ
ЗСУ за добу знищили 15 танків, 48 артсистем та 510 російських військових, - Генштаб
07:45
На фото: система ППО
Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину: збито 3 безпілотники
07:34
військовий, Естонія
На війні в Україні загинув доброволець з Естонії, – ЗМІ
07:30
Джо Байден
Байден закликав республіканців підтримати законопроект про надання додаткової допомоги Україні
07:16
Туреччина
Туреччина завдала авіаудару по базах курдів в Іраку
06:48
ЗСУ війна фронт
Російський інформаційний простір намагається показати допомогу Заходу Україні як ескалацію конфлікту, - ISW
06:39
Ілон Маск
Ілон Маск опублікував мем із Зеленським щодо військової допомоги
06:04
ПВК Вагнер
В ISW оцінили ефективність ПВК Вагенра після повернення в Україну
05:27
Оновлено
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Динамо - Олександрія
УПЛ: "Динамо" перемогло "Олександрію", результати інших матчів 9 туру
05:17
Роберт Фіцо
Фіцо після перемоги своєї партії на виборах у Словачччині ініціював мирні перемговори щодо України
00:51
ДТП
У Мексиці вантажівка з мігрантами потрапила у ДТП: 10 загиблих, 17 поранених
00:31
В Одесі відкрили меморіал у пам'ять полеглих військових моряків
В Одесі відкрили меморіал у пам'ять полеглих військових моряків
00:19
Оновлено
Туреччина. Сили безпеки біля Міністерства внутрішніх справ після теракту в Анкарі
Теракт у Туреччині: курдське угрупування взяло на себе відповідальність за атаку
00:05
Харківщина
На Харківщині у полі на міні підірвався комбайн: постраждав чоловік
2023, неділя
1 жовтня
23:30
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина нічого більшого не очікує від ЄС після "40 років біля їх дверей", - Ердоган
23:06
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Армія РФ атакувала 7 громад Сумської області: поранена людина
22:45
Дмитро Кулеба
"Росія помиляється, якщо думає, що може "перечекати" військову допомогу Україні", - Кулеба
22:35
OPINION
Два роки як Михайла Саакашвілі заарештували
22:31
зброя
У Харкові чоловіки у військовій формі напали на блокпост, - поліція
22:11
збита ракета, Київ 9 травня
Українська ППО знищила 3 розвідувальні дрони РФ на півдні
21:44
Умєров та Остін
Умєров провів розмову з міністром оборони США: про що говорили
21:21
Жозеп Боррель
Боррель: військова допомога Україні від Європейського Союзу сягнула €25 млрд
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV