Згурець розказав, що вплине на зміни динамічного паритету на полі бою

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Торік ворог починав агресію з чисельністю 180 тисяч особового складу. Зараз ми маємо у противника 490 тисяч на значно вужчій лінії фронту. Тобто щільність російських військ суттєво збільшилися на кожній ділянці фронту, що ускладнює дії Збройних сил. На сьогодні наші Сили оборони нараховують біля одного мільйону, і можна стверджувати, що навіть по чисельності особового складу є певний паритет. Питання у тому, яким чином цей паритет порушити, використовуючи потенціал озброєнь", - зауважив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

Сергій Згурець додав, що йде перехід війни на виснаження з використанням артилерії. А спроби порушити цей динамічний паритет можна буде за рахунок більш системного, регулярного та масштабного постачання озброєнь.

"Наступний рік стане роком спроможності обох сторін, тобто європейців, американці й нас, а з іншого боку - росіян, Північної Кореї та Ірану, - забезпечувати постачання озброєнь та артилерії. Я переконаний, що артилерія буде відігравати основний чинник у 2024 році. Потім йдеться про використання дронів різного масштабу, а далі про якісне залучення особового складу. Сподіваюся, що наші підходи до переформатування підготовки, використання штурмових підрозділів, зміна підготовки у покращенні взаємодії між бригадами – це все частково може вплинути на зміну динамічного паритету. Але на першому місці будуть стояти боєприпаси, артилерія, дрони та далекобійні системи", - резюмував Згурець.