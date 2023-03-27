Зґвалтування на Закарпатті - тест на верховенство права
Непокаране зло завжди проростає новими злочинами
Ми це, на жаль, добре знаємо з війни з Росією.
Але так само це стосується і суспільних взаємин всередині країни. Хлопці, що зґвалтували 14-річну школярку на Воловеччині на Закарпатті, повинні понести реальне, а не умовне покарання. Саме цей тест на справжнє верховенство права важливо здати державі — по-справжньому захистивши права жертви, не зам'явши свавілля суддівської системи.
Хлопці, що зґвалтували 14-річну школярку на Воловеччині на Закарпатті, повинні понести реальне, а не умовне покарання
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Тепер, коли справа набула публічного розголосу, вірю, що подальші оборудки неможливі. Але висновки з цієї справи невтішні, бо поки що ми ще дуже далекі від справедливості судів, вироків і реальної можливості захистити права людини.
Про автора: Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України.
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