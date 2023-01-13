Історії, яких краще б не було. Ось Михайло Ткач. Він молодець. Зібрав 6 млн 100 тис. грн на дрони. А ще збирав на пікапи та ще на щось. Молодець, без питань. Зібрати навіть не свої гроші для армії, – це все одно допомога армії.

А ось теж Михайло, і тут він вже не молодець. Бо дорікає Жеваго табличкою на допомозі армії.

Мені здається, це дуже неправильно – дорікати людям, які роблять щось корисне для армії, що вони допомагають якось не так, чи не так свою допомогу показують. Я погуглив і знайшов статтю у НВ, що з початку вторгнення Жеваго допоміг армії та людям в загальному на 800 млн грн станом на вересень минулого року.

Це п'ятий результат серед всіх меценатів України й, приблизно, в сто разів більше, ніж зібрав Михайло. І так, це власні кошти на армію, а не зібрані з інших людей.

Взагалі претензії Ткача до того, що Жеваго піариться на допомозі армії, дивні. Бо, якщо розібратися, то про збори коштів Ткача на УП вийшло кілька статей. Тож велике питання, хто більше піариться на допомозі армії: Жеваго чи Ткач і чому Ткачу піаритися можна, а Жеваго — ні

Взагалі претензії Ткача до того, що Жеваго піариться на допомозі армії, дивні. Бо якщо розібратися, то про збори коштів Ткача на УП вийшло кілька статей. Тож велике питання, хто більше піариться на допомозі армії: Жеваго чи Ткач, і чому Ткачу піаритися можна, а Жеваго — ні.

Якраз вчора говорив з подругою-волонтеркою і вона сказала, що у неї злетів спонсор, що задонатив на 1,5 млн, через те, що його хейтили в соцмережах. Не треба хейтити тих, хто допомагає. Це не робить нас сильнішими, а нашу армію краще оснащеною. Будь-який донат на армію заслуговує поваги, бо наближає перемогу.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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