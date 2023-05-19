Жеваго стверджує, що не давав хабарів суддям ВС: офіційний лист в НАБУ і САП

Про це йдеться в офіційному листі, направленому підприємцем в Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Копію документа поширила пресслужба підприємця.

У листі стверджується, що інформація про неправомірну вигоду, яку могли одержати судді ВС начебто від імені Жеваго, не відповідає дійсності. Підприємець повідомив НАБУ і САП, що готовий співпрацювати зі слідством у цій справі відповідно до Конституції України, Кримінально-процесуального кодексу та міжнародних угод. "Так, я готовий до повної співпраці зі слідством та прокуратурою. Готовий брати участь в усіх слідчих та процесуальних діях, надавати пояснення, показання", - підкреслив Жеваго.

Він також поінформував правоохоронні органи, що нині мешкає у Франції, однак готовий до участі у процесуальних діях відповідно до міжнародних угод. Зокрема, Жеваго згоден взяти участь у слідчих діях на території посольства України у Франції.