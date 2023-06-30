Жеваго: українські чиновники радикально збільшили свій вплив та апетити, держава контролює банки, медіа, тисне на бізнес

Про це написав у колонці для Forbes Ukraine український підприємець Костянтин Жеваго.

"Як тільки Україна переможе у війні з Росією, ми підемо в Євросоюз. Нам доведеться працювати за європейськими та цивілізаційно визнаними правилами. Це значить, що держава виконуватиме роль арбітра в економічних питаннях, а не гравця. Наразі в Україні не так. За підрахунками Forbes Ukraine, у листопаді 2022 року частка перерозподілу ВВП через бюджет сягнула рекордних 78% проти звичайних для мирних часів менш як 40%. На державу працюють понад 6 млн українців або кожен третій працездатного віку", - написав Жеваго.

Підприємець наголосив, що держава посилила вплив у тому числі на медіа та бізнес.

"Українські чиновники радикально збільшили свій вплив, бюджети та апетити. Держава контролює не тільки силовиків та соціальну сферу. Вона контролює банки, посилила вплив на ринок медіа, націоналізувала, наклала санкції або вилучила на період воєнного часу сотні приватних компаній. Іноді це можна пояснити об'єктивними причинами: війна, мобілізація ресурсів, сумнівні або навіть ворожі власники. А іноді такі рішення викликають подив та обурення", - написав Жеваго.

Підприємець зазначив, що тиску з боку держави зазнали в тому числі пов'язані з ним компанії.

"Я не є нейтральним у цьому питанні. Пов'язані з моєю родиною компанії постраждали від цього одержавлення. Акції підприємства "АвтоКрАЗ" ніби тимчасово перейшли під контроль держави, що інакше як експропріацією я назвати не можу. Триває тиск на інші компанії", - написав Жеваго.