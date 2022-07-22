Жінкам та дітям варто їхати з Нікополя, - очільник районної ВА

Про це в ефірі Еспресо заявив очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Є різні люди, люди на яких дуже давить вся ця історія, обстріли і вони починають панікувати. Таких людей досить багато. Багато жінок, дітей - всі вони хвилюються і їх можна зрозуміти, бо не кожному випадає доля почути прильоти і побачити як зарево підіймається над мирними кварталами. Це досить тяжка моральна ситуація", - сказав він.

На його думку, жінкам і дітям треба виїжджати з міста на більш безпечні території.

"Чоловікам треба залишатися - допомагати відновлювати і захищати нашу територію. Що стосується евакуації - є евакуація приватними автомобілями, є відкрита дорога з міста. Кожного дня хтось вирушає на іншу територію. Є потяг, є автобуси. Питання евакуації не є проблемою - місто не блоковане", - додав Євтушенко.

Очільник районної ВА розповів про умови життя, тих хто їде з міста.

"Їх розміщають в місцях по типу шкіл, садочків. Це не є комфортним житлом, але коли на голову сипляться "гради" - мабуть, йде мова, щоб мати якийсь прихисток від негоди і не бути голодним. Є мінімальні потреби, які задовольняються, але це не є комфортними умовами для людей, які звикли проживати в своїх будинках і квартирах", - підсумував Євтушенко.

22 липня російський агресор знову обстріляв Нікополь.