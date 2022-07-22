English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Жінкам та дітям варто їхати з Нікополя, - очільник районної ВА
Ексклюзив

Жінкам та дітям варто їхати з Нікополя, - очільник районної ВА

22 липня, 2022 п'ятниця
22:54
війна з Росією

Питання евакуації з міста Нікополь Дніпропетровської області не є проблемним

Про це в ефірі Еспресо заявив очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Є різні люди, люди на яких дуже давить вся ця історія, обстріли і вони починають панікувати. Таких людей досить багато. Багато жінок, дітей - всі вони хвилюються і їх можна зрозуміти, бо не кожному випадає доля почути прильоти і побачити як зарево підіймається над мирними кварталами. Це досить тяжка моральна ситуація", - сказав він.

 На його думку, жінкам і дітям треба виїжджати з міста на більш безпечні території.

"Чоловікам треба залишатися - допомагати відновлювати і захищати нашу територію. Що стосується евакуації - є евакуація приватними автомобілями, є відкрита дорога з міста. Кожного дня хтось вирушає на іншу територію. Є потяг, є автобуси. Питання евакуації не є проблемою - місто не блоковане", - додав Євтушенко.

Очільник районної ВА розповів про умови життя, тих хто їде з міста.

"Їх розміщають в місцях по типу шкіл, садочків. Це не є комфортним житлом, але коли на голову сипляться "гради" - мабуть, йде мова, щоб мати якийсь прихисток від негоди і не бути голодним. Є мінімальні потреби, які задовольняються, але це не є комфортними умовами для людей, які звикли проживати в своїх будинках і квартирах", - підсумував Євтушенко.

  • 22 липня російський агресор знову обстріляв Нікополь.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

російська армія
Дніпропетровщина
Нікополь
Військові новини
Читайте також:
Баканов Єрмак
21 липня, 2022 четвер
"Єрмак доказав, що він альфа-самець": політолог Бобиренко про звільнення Баканова з посади голови СБУ
22 липня, 2022 п'ятниця
Система дій на полі бою поступово складається на нашу користь, - Згурець
путін
21 липня, 2022 четвер
Після Путіна прибʼють Патрушева, далі Росію може очолити Гіркін і потім РФ розпадеться, - військовий експерт Самусь
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.48
    Купівля 37.48
    Продаж 38.65
  • EUR
    Купівля 37.88
    Продаж 39.15
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
23 липня
00:06
Денис Монастирський з директоркою Європолу Катрін де Боллє
МВС спільно з Інтерполом контролює обіг зброї в Україні, - заступниця міністра
2022, п'ятниця
22 липня
23:53
Росія з мінометів і артилерії обстріляла дві громади Сумщини
23:51
Михайло Подоляк
Він йде постійно. Подоляк про контрнаступ ЗСУ
23:38
США готується навчати українських пілотів
Пентагон вивчає перспективи поставки Україні винищувачів
23:21
Зерно
Першим відвантажувати зерно з України може почати Чорноморський порт, - Мінінфраструктури
23:15
Ексклюзив
Луганщина, Сєверодонецьк, Лисичанськ
У Сєверодонецьку зараз перебуває до десяти тисяч людей, - голова військової адміністрації
23:07
На фото Володимир Зеленський
Зеленський розповів, чому "зерновий коридор" дає переваги Україні
22:58
Аналітика
Сергій Згурець
Мелітополь має стати ключовим містом у звільненні Півдня. Колонка Сергія Згурця
22:56
Пожежа у Донецьку
ЗСУ знищили базу росіян у Херсоні, ремонтну базу у Горлівці та 2 склади у Донецьку
22:49
Олаф Шольц
Росія — небезпечний постачальник газу, — Олаф Шольц
22:45
Бріджит Брінк передала для потреб ДСНС сучасне рятувальне спорядження
США передали для потреб ДСНС захисний одяг та рятувальний інструмент "Weber" на суму 22 мільйони гривень
22:37
зерно-війна
$1 мільярд щомісяця. У Мінекономіки озвучили прибутки від відкриття "зернового коридору"
22:22
Сергій Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 22 липня
22:19
Придністров'я солдат
Буданов пропонує Молдові допомогу в деокупації Придністров’я
22:11
Дніпро
Рашисти випустили в напрямку Запоріжжя 20 ракет. Більшість ракет втопилася у Дніпрі
22:08
Українська армія ЗСУ
Зеленський розповів про денні втрати ЗСУ
21:57
На фото Володимир Зеленський
"Путін прийшов сюди, вбив людей, а тепер каже, що Україна не хоче переговорів". Зеленський дав інтерв'ю The Wall Street Journal
21:51
Слов'янськ
Росія обстріляла житлові квартали Слов'янська касетними боєприпасами
21:45
Бріджит Брінк
Маємо змусити Росію виконати цю угоду, – США прокоментували домовленість про експорт українського зерна
21:31
Винищувачі ВПС України
Військово-повітряні сили України через війну можуть перейти на нове озброєння раніше, ніж планувалося, - Юрій Ігнат
21:26
До України прийде ще 4 HIMARS
4 HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost. У США розповіли про новий пакет допомоги Україні від США
21:18
На фото Дмитро Кулеба
Кулеба про тиск ЄС на Росію: "Наближаємося до історичного запровадження санкцій на газ"
21:15
Російське замінування
На протитанковій міні у Київській області підірвався трактор
21:10
Одеса
Буданов підтвердив: Росія планує атакувати Одесу наступного року
20:57
Лисичанськ
"Кричать матом навздогін, допомагають українським ДРГ": жителі Лисичанська вразили окупаційного пропагандиста підтримкою України
20:53
війна з РФ
Росіяни не зможуть довго захищати Херсон, - британський військовий експерт
20:31
Європол
У Європолі запевнили, що не фіксували фактів контрабанди зброї з України
20:27
На фото Борис Джонсон та Володимир Зеленський
Джонсон привітав домовленості про експорт зерна і запевнив у подальшій підтримці України Британією
20:27
Оновлено
Одеса
В Одесі прогримів вибух
20:24
"Ганяли пацанів під Ізюмом так, що вони закінчилися": окупант поскаржився дружині на ефективність ЗСУ
20:18
У Стамбульській угоді про експорт зерна немає жодних неприйнятних умов, які нав'язувала Росія, - Буданов
20:17
Дмитро Гордон
Дмитра Гордона "посадили" у Москві: суд заочно заарештував українського журналіста
20:12
Олександр Зінченко
"Арсенал" оголосив про трансфер Олександра Зінченка
19:58
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Невдовзі на Південному напрямку буде багато позитивних новин, - радник міністра МВС Смірнов
19:53
Запорізька АЕС
Українські військові спопелили наметове містечко ворога поблизу Запорізької АЕС
19:49
Окупанти
У військах РФ відбувається системне вживання алкоголю та непокора офіцерам, - Генштаб
19:47
Шукач мін Sandown
Українські екіпажі проходять в Шотландії вишкіл з експлуатації міношукачів Sandown
19:36
На фото Володимир Зеленський
Зеленський наказав утворити Приморську міську військову адміністрацію на Запоріжжі
19:29
Кубраков про експорт зерна: "Вважаю, що цю угоду ми підписуємо на наших умовах"
19:23
"Було 107, залишилося 10": розвідка перехопила розповідь рашиста про втрати в його підрозділі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV