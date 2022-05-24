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Жінки складають п’яту частину усього особового складу ЗСУ, - Зеленська

24 травня, 2022 вiвторок
05:09
війна з Росією військові жінки

Жінки складають п’яту частину усього особового складу ЗСУ, - Зеленська

Про це йдеться у телеграм-каналі Олени Зеленської.

"Сьогодні в Україні відзначають День героїв. І – героїнь. У цей день вітають тих, хто героїчно боровся за українську незалежність й продовжує це робити зараз. Наші жінки давним-давно уже не тил української армії. Сьогодні вони складають понад п’яту частину усього особового складу ЗСУ. Чи це багато? Дуже. Один з найвищих показників, якщо порівнювати з країнами НАТО", - зазначено у повідомленні.

Далі дружина президента згадала про кількох героїнь, що пов'язали свою долю з ЗСУ:

"Наші героїні – це скрипалька Ольга Рукавішнікова, що у перший день вторгнення змінила класичний інструмент на гвинтівку. Це Ярина Чорногуз – одна з топ-100 найвпливовіших жінок України за версією Forbes – яка замість філологічної кар’єри обрала берет морської піхотинки. Це поетеса Олена Герасим’юк, яка з 2017 року поїхала на війну парамедиком у складі добровольчого медичного батальйону "Госпітальєри" та рятувала поранених у найгарячіших точках на сході. Це Катерина "Пташка", чий спів у підвалах Азовсталі вселив надію у мільйони українців".

І додала, що першою жінкою-офіцером у Європі також була українка:

"Чи знали ви, що першою жінкою-офіцером у Європі була українка? Олена Степанів командувала жіночою чотою Українських Січових Стрільців у Першій світовій війні".

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ЗСУ
жінки
Олена Зеленська
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