Натрапив у ФБ на пост Євгенії Прокопенко: "...За цей тиждень мені зателефонувало чотири жінки з проханням допомогти з порадою куди йти на службу в ЗСУ.

Люблю і безмежно пишаюсь!

Країні вкрай не вистачає яєць, то хто, як не ми (смішно)".

***

Опустимо химерні виступи окремих депутаток. Однак процес закономірний для держави, яка воює за своє існування: рано чи пізно спонукання захистити свою землю і свою родину мусило торкнутись і жінок.

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Тим більше перед очима українок — кадри з Ізраїлю, котрий також воює за виживання. Озброєні дівчата всюди. Це теж не могло не позначитись.

На цей момент жінок в ЗСУ 7% (62 000 з 820 тис. військовослужбовців, за даними Military Media Center, координованого МОУ). Ймовірно, найближчими місяцями їхня чисельність помітно збільшиться, — незалежно від сумнівних реплік з боку владної команди.

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Це не добре і не погано — це очікувано і належно для нашої ситуації. Тут рекрутинг виглядає більш актуальним рішенням, ніж мобілізаційні ініціативи.

Але, очевидно, це підважує основи традиційно патріархального суспільства з достатньо обмеженим переліком соціальних ролей, доступних жінці. Це геть інакший підхід, підхід 21-го сторіччя.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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