Жіноча збірна Іспанії вперше перемогла на Чемпіонаті світу з футболу

Про це повідомляє CNN.

Іспанки перемогли англійську команду з рахунком 1:0 - гол забила футболістка Ольга Кармона Гарсія на 29-й хвилині.

У другому таймі іспанська команда не реалізувала пенальті, проте навіть це не завадило їй перемогти чинного чемпіона Європи.

Видання зазначає, що збірна здобула перемогу попри розбіжності у команді протягом всього турніру - ще у вересні минулого року 15 іспанських футболісток оголосили, що вони незадоволені методами тренувань головного тренера Хорхе Вільди.

Лише 3 з тих 15 гравчинь, які минулого року написали листи до Федерації футболу Іспанії (RFEF), заявивши, що ситуація в національній збірній впливає на їхній "емоційний стан і здоров’я", були відібрані до складу збірної на Чемпіонат світу.