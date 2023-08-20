Жіноча збірна Іспанії вперше перемогла на Чемпіонаті світу з футболу
У фіналі Чемпіонату світу з футболу жіноча збірна Іспанії обігнала збірну Англії - це перша перемога жіночої команди країни на світовому змаганні
Про це повідомляє CNN.
Іспанки перемогли англійську команду з рахунком 1:0 - гол забила футболістка Ольга Кармона Гарсія на 29-й хвилині.
У другому таймі іспанська команда не реалізувала пенальті, проте навіть це не завадило їй перемогти чинного чемпіона Європи.
Видання зазначає, що збірна здобула перемогу попри розбіжності у команді протягом всього турніру - ще у вересні минулого року 15 іспанських футболісток оголосили, що вони незадоволені методами тренувань головного тренера Хорхе Вільди.
Лише 3 з тих 15 гравчинь, які минулого року написали листи до Федерації футболу Іспанії (RFEF), заявивши, що ситуація в національній збірній впливає на їхній "емоційний стан і здоров’я", були відібрані до складу збірної на Чемпіонат світу.
- Невідомий чоловік під час фіналу жіночого ЧС-2023 з футболу вибіг на поле у футболці з написами "Зупиніть Путлєра" та "Звільніть Україну", на якій зображена карта нашої країни без Одеської області.
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