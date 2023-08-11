"Жирона" заявила Довбика і Циганкова на стартовий матч Ла Ліги

Про це повідомляє офіційний твіттер "Жирони".

Тренерський штаб "Жирони" визначився зі складом команди на матч 1-го туру Ла Ліги проти "Реал Сосьєдада". У заявці знайшлось місце для українських гравців команди - Артема Довбика та Віктора Циганкова.

Для Довбика матч проти "Реал Сосьєдада" може стати дебютним у "Жироні". Українець ще не грав в офіційних матчів, проте отримав ігрову практику в товариській зустрічі.

Матч "Реал Сосьєдад" - "Жирона" відбудеться у суботу, 12 серпня. Початок о 18:00.

Трансфер Довбика в "Жирону"

За інформацією журналіста Ігоря Циганика, "Дніпро-1" заробив 6 млн євро одним платежем. Данський "Мідтьюлланн", якому належали 50% прав на гравця, отримав 1,75 млн євро та 30% від наступного продажу футболіста.

Також відомо, що Артем Довбик отримав у "Жироні" більшу зарплату, ніж за новим контрактом з "Дніпром-1".

Артем Довбик

У минулому сезоні 26-річний форвард забив за "Дніпро-1" 24 голи та став найкращим бомбардиром Української Прем'єр-ліги.

На рахунку Довбика 18 матчів та 6 голів за збірну України.

Transfermarkt оцінює Довбика у 15 млн євро