Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт "Жирона" заявила Довбика і Циганкова на стартовий матч Ла Ліги

"Жирона" заявила Довбика і Циганкова на стартовий матч Ла Ліги

11 серпня, 2023 п'ятниця
16:59
Спорт Артем Довбик, "Жирона"

Український форвард Артем Довбик, який нещодавно перейшов у "Жирону", має хороші шанси дебютувати за іспанський клуб вже у цей вікенд

Про це повідомляє офіційний твіттер "Жирони".

Тренерський штаб "Жирони" визначився зі складом команди на матч 1-го туру Ла Ліги проти "Реал Сосьєдада". У заявці знайшлось місце для українських гравців команди - Артема Довбика та Віктора Циганкова.

Для Довбика матч проти "Реал Сосьєдада" може стати дебютним у "Жироні". Українець ще не грав в офіційних матчів, проте отримав ігрову практику в товариській зустрічі.

Матч "Реал Сосьєдад" - "Жирона" відбудеться у суботу, 12 серпня. Початок о 18:00.

Трансфер Довбика в "Жирону"

За інформацією журналіста Ігоря Циганика, "Дніпро-1" заробив 6 млн євро одним платежем. Данський "Мідтьюлланн", якому належали 50% прав на гравця, отримав 1,75 млн євро та 30% від наступного продажу футболіста.

Також відомо, що Артем Довбик отримав у "Жироні" більшу зарплату, ніж за новим контрактом з "Дніпром-1".

Артем Довбик

У минулому сезоні 26-річний форвард забив за "Дніпро-1" 24 голи та став найкращим бомбардиром Української Прем'єр-ліги. 

На рахунку Довбика 18 матчів та 6 голів за збірну України. 

Transfermarkt оцінює Довбика у 15 млн євро

футбол
Іспанія
Віктор Циганков
Артем Довбик
Читайте також:
Волинська трагедія, Польща
8 серпня, 2023 вiвторок
Польща виставляє умови щодо членства України в ЄС. Росія спостерігає "охолодження відносин", - Oko.press
Андрій Ярмоленко (в центрі), Аріс - Динамо
11 серпня, 2023 п'ятниця
"Аріс" - "Динамо": фани грецького клубу вивісили образливий банер проти героїв "Азову"
Олексій Резніков
10 серпня, 2023 четвер
Розслідування ZN.UA: Міноборони замість зимового одягу купило в Туреччині літній, який між митницями подорожчав утричі
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.96
    Купівля 36.96
    Продаж 37.69
  • EUR
    Купівля 40.79
    Продаж 41.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
11 серпня
17:43
Богдан Лєднєв
"Дніпро-1" заплатив 500 тис. євро за трансфер футболіста "Динамо", - ЗМІ
17:42
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:28
Ексклюзив
Володимир Горбач
Ердоган доб'ється капітуляції Путіна щодо зерна, - політаналітик Горбач
17:23
"Реал", Андрій Лунін
Анчелотті чітко висловився про майбутнє Луніна після жахливої травми основного воротаря "Реала"
17:01
До $5 тис. за виїзд: СБУ викрила три канали втечі ухилянтів за кордон і затримала організаторів
16:58
Києво-Печерська лавра
У Києво-Печерській лаврі парафіяни московської церкви забарикадувалися в кількох корпусах монастиря
16:56
ЗСУ, ремонт військової техніки
В Україні спростили імпорт комплектуючих для військової техніки. Що змінилося
16:42
Василь Ломаченко та Девін Хейні (праворуч)
Ломаченко відмовився битись за титул WBC проти непереможного американця
16:38
Ексначальнику Держекоінспекції на Закарпатті вручили підозру через привласнення майже 1000 літрів пального
Збитки на 2,69 млн грн: на Одещині голову райради підозрюють у викраденні катера Держекоінспекції
16:25
OLX
Боротьба зі шахраями: OLX видалятиме оголошення про продаж квитків Укрзалізниці
16:20
Анонс
На фото: табличка селища Іванівка
Про пекло окупації на Чернігівщині: на Еспресо фільм про березень 2022
16:15
Афганістан
В Афганістані тривала посуха поглиблює гуманітарну кризу
16:11
Ілон Маск та Марк Цукерберг
"Все в кадрі буде Стародавнім Римом": Маск заінтригував "епічним" місцем бою з Цукербергом
16:05
OPINION
Богдан Данилишин
Як пов'язані темпи контрнаступу з очікуваннями бізнесу
16:00
потяг_Укрзалізниця
Україна розірвала угоду з Росією про роботу залізниці
15:54
В Україні у межах ініціативи UNITED24 відбудували 16 мостів
В Україні у межах ініціативи UNITED24 відбудували 16 мостів
15:49
Лукашенко
Лукашенко про вивезення дітей з ТОТ України до РФ і Білорусі: "Ми з Путіним це робили і будемо робити"
15:46
Польська поліція на розмінуваннях Київщини
Протягом тижня сапери знешкодили майже 1,5 тис. вибухових пристроїв на деокупованих територіях
15:39
на фото горить будинок у Покровську після ракетного удару
Обстріл Росією Покровська: поліція показала відео з місця теракту, камери зафільмували другий удар
15:36
Німеччина Україна
Bild: Уряд Німеччини зараз не розглядає передачу ракет Taurus Україні
15:36
обмін ламп
Програму обміну ламп розжарювання на LED розширили. Хто може нею скористатися
15:32
гривні
Кабмін дозволив Укрпошті переказувати пенсії людям, які тимчасово перебувають за кордоном
15:28
В Україні очікується суха та сонячна погода, але місцями будуть дощі: прогноз на вихідні від Наталки Діденко
15:20
Пресреліз
логотип телеканалу Еспресо
Телеканал Еспресо - лідер липня в інформаційному мовленні
15:20
Зі Словаччини екстрадовано підозрюваного у розкраданні 5 млн грн на закупівлі ПЛР-тестів для Укрзалізниці
15:00
Укриття в івано-франківській школі
В Україні 68% закладів освіти мають укриття різного типу, – Шмигаль
14:56
Нова Зеландія
Нова Зеландія звинуватила Росію, Китай та Іран у шпигунстві та втручанні у внутрішні справи
14:53
Володимир Зеленський
Зеленський: звільняємо всіх обласних воєнкомів, керувати цією системою мають люди, які пройшли фронт
14:50
Ексклюзив
Москва пожежа
"Наслідки "СВО" і їх буде більше": представник ГУР МО Юсов про вибухи на території РФ
14:46
Оновлено
ракета
РФ атакувала Україну "кинджалами": на Франківщині загинула дитина, у Києві уламки впали на територію дитячої лікарні
14:36
Ексклюзив
український безпілотник Punisher
Необхідно налагодити постійну комунікацію виробників зброї та ЗСУ, - директор компанії "Атлон Авіа" В'юнник
14:09
Новини компаній
На фото: завод Феррекспо
Компанія Ferrexpo в першому півріччі 2023 року інвестувала в Україну $58 млн
14:03
Жозеп Боррель
ЄС закликав військову хунту Нігеру звільнити затриманого президента та його родину
14:01
OPINION
Сергій Стуканов
Як подолати короткозорість політиків і суспільства
13:56
Огляд
танк Abrams M-1
Як Abrams вплинуть на бойові дії в Україні: переваги та технічні характеристики американських танків
13:49
Залужний зустрівся з начальником генштабу ЗС Словаччини: обговорили навчання пілотів на F-16
13:49
застосунок Дія
Застосунок "Дія" встановили майже 20 млн українців, понад 4 млн користуються сайтом
13:34
на фото: фейкова реклама
"Заробив більше за "Барбі": росіяни поширили фейк про Зеленського, Нью-Йорк і республіканську партію США
13:26
Інфографіка
Укриття в Колківському центрі професійно-технічної освіти
Дистанційний формат навчання під час війни не підтримують 63% опитаних, - дослідження
13:15
"Потяг до перемоги"
За рік від запуску застосунку Укрзалізниці в ньому купили понад 4 млн квитків
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV