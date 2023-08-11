"Жирона" заявила Довбика і Циганкова на стартовий матч Ла Ліги
Український форвард Артем Довбик, який нещодавно перейшов у "Жирону", має хороші шанси дебютувати за іспанський клуб вже у цей вікенд
Про це повідомляє офіційний твіттер "Жирони".
Тренерський штаб "Жирони" визначився зі складом команди на матч 1-го туру Ла Ліги проти "Реал Сосьєдада". У заявці знайшлось місце для українських гравців команди - Артема Довбика та Віктора Циганкова.
Для Довбика матч проти "Реал Сосьєдада" може стати дебютним у "Жироні". Українець ще не грав в офіційних матчів, проте отримав ігрову практику в товариській зустрічі.
Матч "Реал Сосьєдад" - "Жирона" відбудеться у суботу, 12 серпня. Початок о 18:00.
Трансфер Довбика в "Жирону"
За інформацією журналіста Ігоря Циганика, "Дніпро-1" заробив 6 млн євро одним платежем. Данський "Мідтьюлланн", якому належали 50% прав на гравця, отримав 1,75 млн євро та 30% від наступного продажу футболіста.
Також відомо, що Артем Довбик отримав у "Жироні" більшу зарплату, ніж за новим контрактом з "Дніпром-1".
Артем Довбик
У минулому сезоні 26-річний форвард забив за "Дніпро-1" 24 голи та став найкращим бомбардиром Української Прем'єр-ліги.
На рахунку Довбика 18 матчів та 6 голів за збірну України.
Transfermarkt оцінює Довбика у 15 млн євро
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