Житель Одещини, який надсилав у РФ дані про дислокацію ЗСУ, проведе 5 років за ґратами
В Одеській області чоловіка засудили до позбавлення волі за розповсюдження даних про дислокацію військових та техніки ЗСУ
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Прокурори Одеської обласної прокуратури в суді довели, що в травні цього чоловік надсилав знайомому з РФ дані про стан мосту в Білгород-Дністровському районі та інформацію про розташування ЗСУ в області, яка не була раніше оприлюднена у офіційних джерелах. Окрім цього, чоловік зберігав вдома 30 патронів калібру 5,45 мм.
Чоловіка засудили до п’яти років позбавлення волі за поширення інформації про переміщення і дислокацію військовослужбовців та техніки ЗСУ та незаконне зберігання патронів (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 КК України).
- 15 серпня СБУ повідомила про затримання ще одного жителя Одещини. Він збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і Тероборони, а також про функціонування резервних аеродромів і військових полігонів на півдні Одеської області.
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