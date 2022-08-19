Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Прокурори Одеської обласної прокуратури в суді довели, що в травні цього чоловік надсилав знайомому з РФ дані про стан мосту в Білгород-Дністровському районі та інформацію про розташування ЗСУ в області, яка не була раніше оприлюднена у офіційних джерелах. Окрім цього, чоловік зберігав вдома 30 патронів калібру 5,45 мм.

Чоловіка засудили до п’яти років позбавлення волі за поширення інформації про переміщення і дислокацію військовослужбовців та техніки ЗСУ та незаконне зберігання патронів (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 КК України).

15 серпня СБУ повідомила про затримання ще одного жителя Одещини. Він збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і Тероборони, а також про функціонування резервних аеродромів і військових полігонів на півдні Одеської області.

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