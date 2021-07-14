Жителі ОРДЛО позбавлені доступу до вакцини, яку надає Україна, - Гармаш

Про це заявив телеканал Україна 24.



"Тиждень тому було менше 200 (вакцинованих вакциною, яку пропонує Україна - ред.). Це дуже мало, але це природно, оскільки блокується "тією стороною", і зробити щеплення можуть тільки люди, які виїжджають через Росію, роблять досить довгий шлях, ризикують отримати адміністративний штраф за незаконний перетин кордону. А на тій території дійсно російських вакцин немає - їх привезли двічі, показали по телевізору, Пушилін уколовся, на цьому все закінчилося", - повідомив Гармаш.



Він додав, що багато людей навіть не пройшли другого етапу вакцинації. На даний момент вакцин немає.

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