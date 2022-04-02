Жителі Рубіжного, примусово вивезені у Луганськ, вивісили український прапор і вимагають повернення додому, - Денісова

Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

Вони вивісили на будівлі гуртожитку педінституту український прапор і почали вимагати повернення на підконтрольну українській владі територію.

Люди заявили, що окупанти знищили їхні будинки, а тепер змушують жити в гуртожитку і харчуватися пайками.

"Країна-окупант цинічно та грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території. Закликаю світову спільноту вжити заходів для сприяння у поверненні незаконно вивезених до РФ українців та відкриття безпечних гуманітарних коридорів з регіонів ведення бойових дій", - зазначила Людмила Денісова.

Нагадаємо, сьогодні гуманітарними коридорами вдалося евакуювати понад 4 тис. наших співгромадян.

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