Жителі тимчасово окупованої території продовжують користуватися гривнею: РФ створила рух для утисків
Російські окупанти намагаються знайти тих, хто торгує гривнями, і залучають до утисків молодь, зокрема завезених із РФ
Про це інформує Центр нацспротиву.
На Запоріжжі російська влада не полишає спроб витіснити гривню з тимчасово окупованих територій. Рашисти організовують заходи для об'єднання колабораціоністів, яких виявили серед жителів регіону.
Підпілля отримало списки осіб, які увійшли до молодіжної організації "Юг – Молодой" створеної окупантами в Запорізькій області. До неї залучають молодих людей від 16 до 25 років, які підтримують ідею "русского міра". Однак через малу кількість колаборантів серед цивільного населення, окупанти залучають "волонтерів" з Росії.
Повідомляється, що головне завдання цього об'єднання - імплементувати рішення псевдоадміністрації та витиснення будь-яких ознак української ідентичності за межі тимчасово окупованих територій.
"Прикладом такої діяльності є контроль дотримання заборони на ведення торгівлі гривнями, коли представники організації застосовували фізичну силу до підприємців та забороняли вести будь-яку діяльність пов’язану з гривнями", - пише відомство.
- Нагадуємо, у Центрі нацспротиву також розповіли, як на окупованих територіях росіяни погрожують конфіскувати майно підприємців, які не перейшли на рублі.
- У ЦНС заявили нову інформацію про ситуацію на окупованих територіях, де росіяни посилюють фільтраційні заходи та марно борються з гривнею.
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