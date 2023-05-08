Про це інформує Центр нацспротиву.

На Запоріжжі російська влада не полишає спроб витіснити гривню з тимчасово окупованих територій. Рашисти організовують заходи для об'єднання колабораціоністів, яких виявили серед жителів регіону.

Підпілля отримало списки осіб, які увійшли до молодіжної організації "Юг – Молодой" створеної окупантами в Запорізькій області. До неї залучають молодих людей від 16 до 25 років, які підтримують ідею "русского міра". Однак через малу кількість колаборантів серед цивільного населення, окупанти залучають "волонтерів" з Росії.

Повідомляється, що головне завдання цього об'єднання - імплементувати рішення псевдоадміністрації та витиснення будь-яких ознак української ідентичності за межі тимчасово окупованих територій.

"Прикладом такої діяльності є контроль дотримання заборони на ведення торгівлі гривнями, коли представники організації застосовували фізичну силу до підприємців та забороняли вести будь-яку діяльність пов’язану з гривнями", - пише відомство.