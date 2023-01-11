На окупованих територіях росіяни погрожують конфіскувати майно підприємців, які не перейшли на рублі

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"З першого січня росіяни запровадили обов’язкову рублеву зону на тимчасово окупованих територіях України. Відтак відразу після настання нового року окупанти пішли з рейдами серед місцевих підприємців, які чинять спротив впровадженню рублю та далі користуються гривнею. Наразі окупанти погрожують підприємцям конфіскацією майна та вилученням усієї валюти за користування гривнею. Проте люди й надалі продовжують користуватися законною, українською валютою", - пишуть у Центрі.

ЦНС також розповів, що окупанти намагаються максимально знецінити гривню. Курс в обмінниках в основному один до одного, а за зняття гривні з картки - окупанти стягують 15-20% комісії.

10 січня у Генштабі розповіли, що лікарні у Бердянську на Запоріжжі переповнені через великі втрати окупантів, тож росіяни за тиждень створили ще три військові шпиталі.

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