Окупанти знайшли спосіб боротися з гривнею - змушують видаляти застосунки українських банків
У Центрі нацспротиву розповіли нову інформацію про ситуацію на окупованих територіях, де росіяни посилюють фільтраційні заходи та марно борються з гривнею
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Росіяни намагаються відшукати українське підпілля. Вони посилили поліцейсько-адміністративний режим на ТОТ: проводять рейди та перевірку телефонів на блокпостах. Заходи видаються неефективними, відтак окупаційні адміністрації вирішили витягнути хоч якусь користь з таких перевірок. Тепер, під час перевірок телефонів. окупанти вимагають видаляти додатки українських банків, зокрема Ощадбанк, Приватбанк та Монобанк", - розповіли у ЦНС.
У Центрі відзначають, що такі рейди пов'язані з це з "переходом" окупованих територій на рублеву зону.
Окупанти прагнуть максимально обмежити користування гривнею серед місцевих мешканців.
- 10 січня у Центрі нацспротиву також розповіли, як на окупованих територіях росіяни погрожують конфіскувати майно підприємців, які не перейшли на рублі.
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