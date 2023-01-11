Окупанти знайшли спосіб боротися з гривнею - змушують видаляти застосунки українських банків

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни намагаються відшукати українське підпілля. Вони посилили поліцейсько-адміністративний режим на ТОТ: проводять рейди та перевірку телефонів на блокпостах. Заходи видаються неефективними, відтак окупаційні адміністрації вирішили витягнути хоч якусь користь з таких перевірок. Тепер, під час перевірок телефонів. окупанти вимагають видаляти додатки українських банків, зокрема Ощадбанк, Приватбанк та Монобанк", - розповіли у ЦНС.

У Центрі відзначають, що такі рейди пов'язані з це з "переходом" окупованих територій на рублеву зону.

Окупанти прагнуть максимально обмежити користування гривнею серед місцевих мешканців.

10 січня у Центрі нацспротиву також розповіли, як на окупованих територіях росіяни погрожують конфіскувати майно підприємців, які не перейшли на рублі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb