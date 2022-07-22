Про це повідомив керівник районної військової адміністрації міста Євген Євтушенко.

"Увага!!!! Маємо інформацію щодо активізації РСЗВ на протилежному березі. Можливо, знову планується обстріл. Про всяк випадок - залиште вулиці. Сьогодні краще спати в коридорі, кімнатах, вікна яких не виходять до водосховища, або перебувати в бомбосховищі. Уникайте перебування поряд з вікнами та скляними дверима", - пише Євтушенко.

Найбільшу актуальність порада від Євтушенка має для жителів Нікополя та міст, сіл, селищ, які розташовані на березі Каховського водосховища.

Близько 00:20 22 липня російський агресор знову обстріляв Нікополь.

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