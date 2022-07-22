Жителів Нікополя попереджають про можливий новий обстріл. Закликають залишити вулиці
Жителів Нікополя і населених пунктів, які розташовані на березі Каховського водосховища, попередили про можливий новий обстріл
Про це повідомив керівник районної військової адміністрації міста Євген Євтушенко.
"Увага!!!! Маємо інформацію щодо активізації РСЗВ на протилежному березі. Можливо, знову планується обстріл. Про всяк випадок - залиште вулиці. Сьогодні краще спати в коридорі, кімнатах, вікна яких не виходять до водосховища, або перебувати в бомбосховищі. Уникайте перебування поряд з вікнами та скляними дверима", - пише Євтушенко.
Найбільшу актуальність порада від Євтушенка має для жителів Нікополя та міст, сіл, селищ, які розташовані на березі Каховського водосховища.
- Близько 00:20 22 липня російський агресор знову обстріляв Нікополь.
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