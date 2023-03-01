Жителів Сумщини попередили про можливі перебої зі світлом. Росіяни пошкодили лінію електропередач
Ввечері, 1 березня, російські терористи обстріляли Сумську область, внаслідок чого була пошкоджена лінія електропередач
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Обстріл стався після 21:00.
"Ворог здійснив артилерійський обстріл - попередньо 152 мм снарядами на ділянках місцевості Сумського району. В результаті обстрілу було пошкоджено лінію електропередач. Тож у прикордонних населених пунктах на деякий час можливі перебої з електропостачанням", - пишуть в ОВА.
Найближчим часом бригади енергетиків розпочнуть роботи з відновлення електропостачання.
- У середу, 1 березня, у Сумській області також вдало спрацювала українська ППО.
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