Про це повідомляє Сумська ОВА.

Обстріл стався після 21:00.

"Ворог здійснив артилерійський обстріл - попередньо 152 мм снарядами на ділянках місцевості Сумського району. В результаті обстрілу було пошкоджено лінію електропередач. Тож у прикордонних населених пунктах на деякий час можливі перебої з електропостачанням", - пишуть в ОВА.

Найближчим часом бригади енергетиків розпочнуть роботи з відновлення електропостачання.