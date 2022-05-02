Житлові будинки, резервуар для пального, склади з автошинами та гербіцидами: на Харківщині через ворожі обстріли за добу сталося 18 пожеж
Упродовж доби з 1 до 2 травня у Харківській області рятувальники гасили 18 пожеж, спричинених російськими обстрілами
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області.
Загалом упродовж доби рятувальники Харківщини здійснили 35 оперативних виїздів, з них 28 – на ліквідацію пожеж. У 18 із них займання було спричинено ворожими обстрілами.
Зокрема, рятувальники гасили пожежі багатоповерхових і приватних будинків, автомобілів, гаражів та господарчих будівель, а також складських приміщень. Пожежі сталися в Київському та Шевченківському районах Харкова, а також у Богодухівському, Харківському та Чугуївському районах області.
Серед найбільших пожеж, які виникли в Харкові й області через ворожі обстріли, – горіння наземних резервуарів з пальним, які належать одній із агрофірм Золочівської тергромади. Площа пожежі становила близько 1200 кв.м, її довелося гасити майже дві з половиною години.
А в Київському районі Харкова через обстріли зайнялося два складські приміщення з автошинами та гербіцидами та вантажний автомобіль. Загальна площа пожежі становила 1000 кв.м.
- На Луганщині за минулу добу росіяни 18 разів обстріляли житлові масиви та школи, троє людей загинуло
- На Дніпропетровщині вранці 2 травня російська ракета влучила в елеватор
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.05
-
EUR
Купівля 32.55Продаж 33.68
- Актуальне
- Важливе