Житлові будинки, резервуар для пального, склади з автошинами та гербіцидами: на Харківщині через ворожі обстріли за добу сталося 18 пожеж

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

Загалом упродовж доби рятувальники Харківщини здійснили 35 оперативних виїздів, з них 28 – на ліквідацію пожеж. У 18 із них займання було спричинено ворожими обстрілами.

Зокрема, рятувальники гасили пожежі багатоповерхових і приватних будинків, автомобілів, гаражів та господарчих будівель, а також складських приміщень. Пожежі сталися в Київському та Шевченківському районах Харкова, а також у Богодухівському, Харківському та Чугуївському районах області.

Серед найбільших пожеж, які виникли в Харкові й області через ворожі обстріли, – горіння наземних резервуарів з пальним, які належать одній із агрофірм Золочівської тергромади. Площа пожежі становила близько 1200 кв.м, її довелося гасити майже дві з половиною години.

А в Київському районі Харкова через обстріли зайнялося два складські приміщення з автошинами та гербіцидами та вантажний автомобіль. Загальна площа пожежі становила 1000 кв.м.

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