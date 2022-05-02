На Дніпропетровщині російська ракета влучила в елеватор

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у telegram.



За попередньою інформацією ніхто не травмувався. Ракета влучила у зерновий склад.



"У нас знову "приліт" у Синельниківському районі. Ракета влучила в елеватор. Зруйнувала склад з зерном. Попередньо, постраждалих немає. Не дають оркам спокою наші сільгоспсклади", - йдеться у повідомленні.



Росія 1 травня обстріляла село на Дніпропетровщині, зачепило приватне подвір'я, поранено жінку.

Росіяни поцілили ракетою в склади агропідприємства у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Українські військові у неділю, 1 травня, збили ще один російський безпілотник на Дніпропетровщині