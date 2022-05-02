На Дніпропетровщині російська ракета влучила в елеватор
Російська ракета вдарила по Синельниківському районі Дніпропетровщини вранці 2 травня
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у telegram.
За попередньою інформацією ніхто не травмувався. Ракета влучила у зерновий склад.
"У нас знову "приліт" у Синельниківському районі. Ракета влучила в елеватор. Зруйнувала склад з зерном. Попередньо, постраждалих немає. Не дають оркам спокою наші сільгоспсклади", - йдеться у повідомленні.
- Росія 1 травня обстріляла село на Дніпропетровщині, зачепило приватне подвір'я, поранено жінку.
- Росіяни поцілили ракетою в склади агропідприємства у Синельниківському районі Дніпропетровської області.
- Українські військові у неділю, 1 травня, збили ще один російський безпілотник на Дніпропетровщині
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.05
-
EUR
Купівля 32.55Продаж 33.68
- Актуальне
- Важливе