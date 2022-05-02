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Головна війна з Росією На Дніпропетровщині російська ракета влучила в елеватор

На Дніпропетровщині російська ракета влучила в елеватор

2 травня, 2022 понедiлок
08:18
війна з Росією

Російська ракета вдарила по Синельниківському районі Дніпропетровщини вранці 2 травня

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у telegram. 

За попередньою інформацією ніхто не травмувався. Ракета влучила у зерновий склад.

"У нас знову "приліт" у Синельниківському районі. Ракета влучила в елеватор. Зруйнувала склад з зерном. Попередньо, постраждалих немає. Не дають оркам спокою наші сільгоспсклади", - йдеться у повідомленні.
 

 
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Дніпропетровська область
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