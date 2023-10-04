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"Життя українських військових почало йти на години": ЦПД показав добірку фейків світових ЗМІ про Україну

4 жовтня, 2023 середа
12:21
Світ фейк, фейки

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які світові ЗМІ продукують 4 жовтня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 4 жовтня світові ЗМІ запустили три великих обмани. 

Дезінформація: "В українській армії дуже багато іноземних елементів, які керують операціями з різних місць та підштовхують українців до бою. Між солдатами, яких просять боротися, та офіцерами, які ними командують, така сильна недовіра, що вони скоротили кількість груп військових до 3-4 осіб у кожній, щоб уникнути більших формувань, які можуть організувати бунт. Це жахлива ситуація. І людей просто систематично кидають у "м'ясорубку", – заявив полковник армії США у відставці Дуглас Макгрегор.

Маніпуляція: Ірландський журналіст Чей Боуз прокоментував "втрату спікерів Канадою та США": "Надбання Зеленського – це не лише знищення власної країни. Це знищення політичної кар’єри, економіки та покоління чоловіків і хлопців".

Маніпуляція: Проросійські телеграм-канали з посиланням на американське видання Military Watch Magazine написали: "Життя українських військових почало йти на години. Між смертю і полоном вони віддають перевагу першому".

  • Росіяни раніше поширювали фейк, нібито ЗСУ почали складати озброєння на Хмельницькій і Рівненській АЕС.
Суспільство
Україна
Росія
Володимир Зеленський
Канада
ЗСУ
Війна з Росією
фейк
США
Військові новини
пропаганда
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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