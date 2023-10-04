Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 4 жовтня світові ЗМІ запустили три великих обмани.

Дезінформація: "В українській армії дуже багато іноземних елементів, які керують операціями з різних місць та підштовхують українців до бою. Між солдатами, яких просять боротися, та офіцерами, які ними командують, така сильна недовіра, що вони скоротили кількість груп військових до 3-4 осіб у кожній, щоб уникнути більших формувань, які можуть організувати бунт. Це жахлива ситуація. І людей просто систематично кидають у "м'ясорубку", – заявив полковник армії США у відставці Дуглас Макгрегор.

Маніпуляція: Ірландський журналіст Чей Боуз прокоментував "втрату спікерів Канадою та США": "Надбання Зеленського – це не лише знищення власної країни. Це знищення політичної кар’єри, економіки та покоління чоловіків і хлопців".

Маніпуляція: Проросійські телеграм-канали з посиланням на американське видання Military Watch Magazine написали: "Життя українських військових почало йти на години. Між смертю і полоном вони віддають перевагу першому".