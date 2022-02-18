Жоден український боєприпас не впав на цивільну інфраструктуру на Донбасі, але окупанти можуть влаштувати терористичний акт і звинуватити ЗСУ, - командувач Об'єднаних сил

Про це йдеться у зверненні, передає Еспресо.TV.



"Дві доби провокаційні обстріли окупантів не принесли їм бажаного результату. Жоден український боєприпас не впав на цивільну інфраструктуру. Українські військові витримали не зважаючи на те, що основна частина обстрілів було саме з населених пунктів", - повідомив Павлюк.



Командувач ООС додав, що окупанти ведуть вогонь із гармат і мінометів із житлових масивів. Тому українські військові не відповідають на ці обстріли, адже не стріляють по мирних жителях.



"На даний момент окупанти здійснюють скупчення беззахисних дітей, жінок літніх людей під виглядом евакуації. За даними нашої розвідки, є велика ймовірність здійснення терористичних актів з метою загибелі мирного населення та обвинувачення в цьому українських військових", - заявив Павлюк.



Він додав, що перевірити цю інформацію поки не можливо. Також Україна не може вплинути на дії окупантів.

"Тому я звертаюсь із надією, що викриття цих планів врятує людське життя", - зазначив Павлюк.



Нагадаємо, упродовж 17 лютого окупанти в ООС 60 разів порушили "тишу" в ООС, 43 з яких - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Станом на вечір 18 лютого російські окупанти 53 рази порушили режим припинення вогню.

Також раніше повідомлялося, що очільники "ДНР" Денис Пушилін та "ЛНР" Леонід Пасічник повідомили про евакуацію населення до Росії. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. Пушилін заявив, що за домовленістю з керівництвом Російської Федерації у Ростовській області готові місця прийому та розміщення людей.

Пізніше окупаційна влада Криму заявила, що за необхідності готова прийняти на півострові евакуйованих жителів ОРДЛО.

Водночас у Кремлі заявили, що нічого не знають про евакуацію.

У Офісі президента повідомили, що росіяни можуть обстріляти евакуаційну колону жителів ОРДЛО та звинуватити в цьому Україну.



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