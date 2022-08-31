Про це заявив президент України, виступаючи у Празі на Forum 2000.

Звертаючись до учасників, Зеленський заявив, що у Європі слід зробити все, щоб зняти гостроту енергетичної кризи, за допомогою якої Росія намагається зруйнувати європейську єдність і здатність захищатися.

"Росія робить усе, щоб цінова криза била по демократіях, била потужно, щоб у Європі та світі поширювався хаос. А отже, ми повинні зробити все, щоб прибрати будь-яку енергетичну залежність від Росії, щоб ліквідувати її можливість заробляти на енергоносіях і щоб допомогти людям вистояти в цій кризі", - сказав він.

Зі свого боку Україна, за словами президента, пропонує країнам ЄС свою електроенергію – вона значно дешевша, ніж на європейському ринку.

"Україна приєдналася до єдиної енергосистеми континенту. Можемо експортувати в рази більше електрики, ніж зараз. Завдяки цьому Україна здатна допомогти подолати цінову кризу принаймні своїм сусідам в Європейському Союзі, а це точно зменшить гостроту цінової кризи в усій Європі".

"Ми повинні разом думати, як пройти цю зиму, враховуючи ситуацію на газовому ринку. Жодна країна Європи – ні Україна, ні Чехія, ні будь-хто інший – не має залишитися наодинці з газовою проблематикою, бо саме в цьому і є мета Росії. У тому, щоб ми не допомагали один одному", - підсумував Зеленський.

Виступаючи у Празі на Forum 2000, Зеленський сказав, що у тиранів живе ілюзія, що свобода програє танкам. І цю ілюзію руйнують зараз в Україні.

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау у виступі перед учасниками Forum 2000 у Празі заявив, що Європейський Союз мусить надати членство України через "кілька років".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb