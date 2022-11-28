Жодного сенсу не існує у будь-яких переговорах з нинішньою РФ, - дипломат Харченко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Дипломатично скажу, що жодного сенсу будь-яких переговорів з нинішньою Російською Федерацією не існує. Україною чітко окреслена абсолютно слушна і правильна позиція, що з цією Росією переговорів не буде. А от після нашої перемоги будуть вже не переговори, а перемовини про те, що буде на місті Росії. Але це відбудеться не з сьогоднішнім режимом РФ, який вхопився за владу, бо розуміє що його час вже закінчується. Саме тому Україна має готуватися до того, щоб уявляти, з якою територією, тобто наступницею нинішнього російського режиму, вона може вступити у перемовини", - прокоментував дипломат.



Ігор Харченко додав, що на сьогодні між Україною та РФ не те що не існує дипломатичних відносин і розірвані всі стосунки, а у нас є війна, яка розв'язана агресивним сусідом.



"Коли війна закінчиться нашою перемогою, тоді стане питання, але не про переговори, а про мирне повоєнне врегулювання, яке буде стосуватися не України, а нинішньої території Росії. Бо переговори передбачають двох чи трьох, або більше сторін, але вони передбачають партнерів за столом, а у нас відсутній партнер, бо ми маємо ворога, якого треба знищити. Як писали філософи попередніх днів, що переговори ведуться за допомогою різних типів зброї, а коли ворог зрозуміє, що опиратися не може, тоді й буде постконфліктне врегулювання. Може хтось і хоче називати це переговорами, але я, як дипломат, це переговорами не назвав би", - підкреслив Харченко.

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