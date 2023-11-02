Жодної одиниці техніки, яку США надали Україні, не використали не за призначенням, - посол Брінк

Про це посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк заявила інтерв'ю Fox News.

Пані посол визнала, що в Україні, як і в інших колишніх радянських державах, існує тривала проблема з корупцією, але повномасштабне вторгнення змінило суспільне сприйняття корупції, і її вже так не толерують.

"По-друге, українці, президент Зеленський, його уряд, його парламент, навіть під час війни роблять багато кроків для боротьби з корупцією, зокрема притягуючи до відповідальності низку високопосадовців та членів парламенту", – додала Брінк.

Крім того, дипломатка нагадала, що посольство США здійснює посилений нагляд за допомогою Україні – цим займається третина персоналу представництва, а також представники Офісу генерального інспектора США з трьох різних відомств.

"Можу сказати, що жодна одиниця техніки не була використана не за призначенням; жодна одиниця гуманітарної допомоги або будь-якої іншої прямої бюджетної підтримки чи інших видів допомоги", – підкреслила вона.

"Ми стежимо за цим, як яструби, і нам потрібно продовжувати працювати в тісному контакті, але українці були неймовірно відкритими щодо всієї допомоги у сфері безпеки та інших видів допомоги, щоб ми могли бачити на місцях, що відбувається", – додала Брінк.