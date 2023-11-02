Жодної одиниці техніки, яку США надали Україні, не використали не за призначенням, - посол Брінк
Представники посольства, які стежать за використанням військової, гуманітарної та іншої допомоги Києву, не зафіксували випадків, коли вона спрямовувалась не за призначенням
Про це посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк заявила інтерв'ю Fox News.
Пані посол визнала, що в Україні, як і в інших колишніх радянських державах, існує тривала проблема з корупцією, але повномасштабне вторгнення змінило суспільне сприйняття корупції, і її вже так не толерують.
"По-друге, українці, президент Зеленський, його уряд, його парламент, навіть під час війни роблять багато кроків для боротьби з корупцією, зокрема притягуючи до відповідальності низку високопосадовців та членів парламенту", – додала Брінк.
Крім того, дипломатка нагадала, що посольство США здійснює посилений нагляд за допомогою Україні – цим займається третина персоналу представництва, а також представники Офісу генерального інспектора США з трьох різних відомств.
"Можу сказати, що жодна одиниця техніки не була використана не за призначенням; жодна одиниця гуманітарної допомоги або будь-якої іншої прямої бюджетної підтримки чи інших видів допомоги", – підкреслила вона.
"Ми стежимо за цим, як яструби, і нам потрібно продовжувати працювати в тісному контакті, але українці були неймовірно відкритими щодо всієї допомоги у сфері безпеки та інших видів допомоги, щоб ми могли бачити на місцях, що відбувається", – додала Брінк.
- Нагадаємо, в Україні відбулися вже декілька інспекцій щодо використання коштів США і жодна з них не підтвердила суттєвих зловживань. Натомість українська влада бере активну участь у взаємодії зі Сполученими Штатами на багатьох рівнях, щоби забезпечити прозорість і підзвітність використання мільярдних коштів американських платників податків, наданих українцям.
- У березні США не виявили "жодних серйозних порушень", пов’язаних із допомогою Україні.
- 14 вересня президент США Америки Джо Байден оголосив про призначення колишньої міністерки з питань торгівлі Пенні Пріцкер на посаду спеціального представника з економічного відновлення України. 16 жовтня вона вже здійснила візит в Україну.
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