Жодної спецоперації немає – ваш уряд влаштував війну в Україні: Ломаченко та Усик звернулись до росіян

Заява з'явилась в Instragram Олександра Усика та компанії LomUs.



"Росіяни, звертаємось до Вас. Ми – команда LomUs щиро не розуміємо вашого небажання бачити та чути правду! Ви готові сліпо вірити "телевізору" та проплаченим коментарям у соцмережах, але ви не готові прийняти жорстоку, але очевидну правду. Нас вбивають без причини, лише за те, що ми хочемо жити та приймати рішення самостійно. Ніякої спецоперації немає – ваш уряд влаштував війну, таку, яку ми раніше бачили лише у кіно, страшному кіно", - йдеться у зверненні.



Компанія LomUs також звернула увагу на російських полонених.



"Якщо вам не виходить чути нас і вірити нам, подивіться, що кажуть ваші співгромадяни, ваші силовики, які потрапили в полон, які усвідомили, що відбувається, які зрозуміли, що їх обдурили. Вони вже зараз вибачаються! Спробуйте уявити на секунду, що вони кажуть правду... І спробуйте уявити, що в такому разі ми відчуваємо... Ми сидимо в підвалах, ракети знищують житлові будинки, горять лікарні та школи. Гинуть діти. Розплющте очі! Те, що ви називаєте "фейком" - правда. Весь світ не може брехати! Не примушуйте нас асоціювати простих людей із вашим урядом. Не мовчіть! Розповідайте правду. Не так страшно вийти на мітинг, як чути артилерію над головою", – LomUs.



26 лютого Усик звернувся до президента країни-агресора Володимира Путін.

27 лютого на тлі повномасштабного нападу РФ на Україну український боксер Василь Ломаченко долучився до Білгород-Дністровського батальйону тероборони на Одещині. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb