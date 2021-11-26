Журналіст Бутусов заявив, що позиватиметься до суду на президента Зеленського за наклеп
Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов заявив, що буде позиватися на президента України Володимира Зеленського до суду за неправдиві висловлювання щодо журналіста
Про це Юрій Бутусов заявив у ефірі Радіо.Свобода.
"Я збираюся відстоювати свої інтереси в суді, оскільки президент визнав фактично свою брехню проти мене і набрехав ще нові якісь речі. Тобто року брехні йому виявилось мало, він хоче ще", - сказав Бутусов.
Журналіст наголосив, що на пресконференції очікував почути відповіді на свої запитання, однак почув неправдиві звинувачення у свій бік. Він додав, що ці звинувачення тривають більше року, і він сподівався вибачення від президента.
"Протягом 15 місяців президент, голова його офісу, вся пропаганда Офісу президента нахабно брехали і казали, що спецоперації по вагнерівцям не було, що все це вигадка Бутусова. Це безпосередньо казав пан Єрмак. Президент сам спростував цю брехню. Він сказав "це я керував, я ухвалював рішення, спецоперація була". Тобто, мене 15 місяців ображала вся президентська пропаганда з ним на чолі, і тепер я приходжу, і замість вибачень чую новий потік бруду”, - сказав Бутусов.
Під час пресконференції 26 листопада Володимир Зеленський заявив, що Бутусов працював на олігарха Ігоря Коломойського. Крім того, президент припустив, що журналіст "образився", бо не отримав посади у міністерстві оборони.
- Нагадаємо, у п'ятницю, 26 листопада, президент України Володимир Зеленський провів понад 5-годинний прессмарафон. Захід пройшов у Києві, голова держави відповідав на запитання 32 ЗМІ.
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