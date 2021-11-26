Журналіст Бутусов заявив, що позиватиметься до суду на президента Зеленського за наклеп

Про це Юрій Бутусов заявив у ефірі Радіо.Свобода.



"Я збираюся відстоювати свої інтереси в суді, оскільки президент визнав фактично свою брехню проти мене і набрехав ще нові якісь речі. Тобто року брехні йому виявилось мало, він хоче ще", - сказав Бутусов.



Журналіст наголосив, що на пресконференції очікував почути відповіді на свої запитання, однак почув неправдиві звинувачення у свій бік. Він додав, що ці звинувачення тривають більше року, і він сподівався вибачення від президента.



"Протягом 15 місяців президент, голова його офісу, вся пропаганда Офісу президента нахабно брехали і казали, що спецоперації по вагнерівцям не було, що все це вигадка Бутусова. Це безпосередньо казав пан Єрмак. Президент сам спростував цю брехню. Він сказав "це я керував, я ухвалював рішення, спецоперація була". Тобто, мене 15 місяців ображала вся президентська пропаганда з ним на чолі, і тепер я приходжу, і замість вибачень чую новий потік бруду”, - сказав Бутусов.



Під час пресконференції 26 листопада Володимир Зеленський заявив, що Бутусов працював на олігарха Ігоря Коломойського. Крім того, президент припустив, що журналіст "образився", бо не отримав посади у міністерстві оборони.

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 листопада, президент України Володимир Зеленський провів понад 5-годинний прессмарафон. Захід пройшов у Києві, голова держави відповідав на запитання 32 ЗМІ.