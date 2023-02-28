Журналіст NBC приїхав до тимчасово окупованого Криму через Керченський міст: МЗС України відреагувало
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на відвідини журналіста NBC тимчасово окупованого Криму: компетентні органи України встановлюють обставини
Про це пише в фейсбуці Олег Ніколенко.
"Відвідання тимчасово окупованого Криму з території Російської Федерації є порушенням законодавства України. Для порушників передбачена правова відповідальність. Зокрема, іноземцям за такі дії також передбачена заборона в’їзду в Україну", - написав Ніколенко.
Спікер МЗС наголосив, що українські компетентні органи встановлюють обставини незаконного відвідання журналістом NBC території тимчасово окупованого Криму: "За підсумками перевірки буде ухвалене рішення щодо подальших кроків".
28 лютого американське NBC опублікувало репортаж з Криму, в якому журналіст відвідав тимчасово окупований Росією півострів через Керченський міст.
"Це не Росія, на думку Києва, його західних союзників і ООН. Він був анексований Кремлем у 2014 році, а ООН закликала Росію повернутися до її "міжнародно визнаних кордонів". А після ширшого вторгнення Москви, розпочатого рік тому, президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна поверне Крим", - пише видання.
NBC News відкрито розповідає, як журналіст потрапив до тимчасово окупованого РФ Криму: "поїздом з Москви через Керченський міст, який був підірваний у стратегічному та символічному ударі по Путіну минулої осені. Зараз він повністю відновлений, але, ймовірно, знову стане мішенню, якби бій дійшов до цього півострова".
- 21 січня Бен Ходжес заявив, що Україна звільнить окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю та далекобійні ракети.
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