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Журналісти "Прямого" і "П’ятого" телеканалів звернулися до президента через незаконні дії Концерну РРТ

4 квітня, 2022 понедiлок
20:29
війна з Росією Концерн РРТ

У понеділок, 4 квітня, Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (РРТ) вдався до незаконних дій і відключив мовлення проукраїнських, патріотичних телеканалів "П’ятий" і "Прямий", які співпрацюють зі ЗМІ з країн-союзників, зокрема, Бі-Бі-Сі та “Голосу Америки”

Про це йдеться у відкритому листі журналістів "Прямого" і "П’ятого" телеканалів щодо незаконних дій Концерну РРТ.

Журналісти та менеджмент каналів нагадали, що з першого дня повномасштабного російського вторгнення  включилися в інформаційний захист України. Єдиним фронтом з іншими телеканалами та всією журналістською спільнотою доносимо правду про війну усьому світові, неухильно дотримуємося принципу єдиної державної інформаційної політики. Левову частку ефірного часу передали спільному загальнонаціональному марафону, виконуючи відповідний указ президента.

На думку авторів відкритого листа, рішення Концерну РРТ про відключення є цілковито й однозначно незаконним, оскільки "не існує жодного документа, який би давав підстави концерну РРТ вночі відключати телеканали від мовлення. Немає жодного рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, – єдиного органу, який має право ухвалювати рішення щодо ефіру телеканалів. РНБОУ раніше, до речі, заявляла, що не має повноважень закривати канали".

"У нас є всі підстави вважати, - ведуть далі автори документа, що мала місце незаконна нічна диверсія з відключення мовлення, відповідальність щодо якої несе директор концерну РРТ Кирило Данілов".

Медійники нагадують, що раніше Кирило Данілов керував телекомпанією "Приват ТВ Дніпро" ("9 канал"), яка входить до медіаімперії олігарха Ігоря Коломойського. "Все вказує на те, що в умовах війни Коломойський замість захисту країни займається розв'язанням бізнесових питань із зачистки інформаційного простору. Нагадаємо, що свого часу Коломойський був апологетом дружби з Росією, і у 2019 році в інтерв’ю The New York Times заявив: "Російські танки будуть розміщені біля Кракова і Варшави. Ваше НАТО забруднить штани й купуватимуть памперси". Як відомо, щодо Коломойського застосовані санкції США".

Журналісти "П'ятого" і "Прямого" звернулися до президента України Володимира Зеленського як гаранта Конституції України щодо незаконних дій команди Коломойського у владі та їх можливого підігруванні Росії, бо такі дії порушують принцип єдності.

"Розраховуємо, що глава держави дасть належну оцінку діям концерну і захистить право журналістів, які професійно воюють на інформаційному фронті, на професію і свободу слова", - заявили автори відкритого листа.

Вони вимагають від Концерну РРТ припинити порушення закону і негайно відновити мовлення телеканалів "П’ятого" та "Прямого", а і відсторонення урядом керівника Концерну від посади.

"Ми всі маємо зараз дотримуватися принципу єдності та спільно боротися з ворогом – Росією, і не допустити перетворення України на Росію, країну з “однією позицією”, де зачищена свобода слова", - підсумували автори відкритого листа.

  • Нагадаємо, раніше до президента, РНБО, СБУ, Міноборони, Нацради звернулися журналісти та менеджмент телеканалу Еспресо, який також було відімкнуто від ефіру в цифровій мережі Т2.
  • Народний депутат України, засновник Еспресо Микола Княжицький вважає, що вимкнення телеканалу "Еспресо" з мережі Т2 – дія російської агентури.

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