Журналісти зафіксували зятя ексдепутата Червоненка у маєтку російського олігарха в Женеві

Про це йдеться у розслідуванні "Української правди".

Журналісти зафіксували Олексія Кавиліна в маєтку російського підсанкційного олігарха В'ячеслава Кантора у Женеві. Водночас він заявив, що не пам'ятає чи був у будинку Кантора та заявив, що "це неможливо".

Кавилін є екскерівником головного управління державної фіскальної служби у Київській області та зятем Євгена Червоненка, який зараз нібито має стосунок до ГУР.

Червоненко на питання про свого зятя заявив, що "не любить, коли підглядають в труси". За словами ексдепутата, Кавиліна і Кантора пов'язують довгі роки стосунків. Зокрема, Червоненко був віцепрезидентом Європейського єврейського конгресу, а Кантор - президентом цього об'єднання.

Євген Червоненко також запевнив, що його зять працює і живе в Україні. Ексдепутат натякнув, що його зять не без причини виїжджає з України за допомогою офіційних дозволів.

За інформацією УП, зять Червоненка з початку року 5 разів виїжджав з України, зокрема за листами ГУР. Під час однієї із поїздок Кавилін зупинявся в будинку російського підсанкційного олігарха Кантора.

Хто такий Євген Червоненко

З 2002 по 2005 рік Червоненко був народним депутатом від блоку Віктора Ющенка. З 4 лютого по 28 вересня 2005 року був міністром транспорту і зв'язку України в уряді Юлії Тимошенко. З 8 грудня 2005 по 24 грудня 2007 року - голова Запорізької обласної державної адміністрації.

У лютому 2022 Червоненко заявляв, що Росія нападе на Україну "лише у випадку атаки самого Києва", дані про можливе вторгнення називав "інформаційною операцією США". Назвав війну на Донбасі "громадянською", а також стверджував, що "не можуть бути мільйони людей терористами", заперечуючи окупацію Донбасу. В ефірах неодноразово перекидав відповідальність за розв'язання війни на українську владу. Систематично пропагував відновлення співпраці з Росією. Російські ЗМІ регулярно цитували ефіри Червоненка, де він заявляв про "переворот 2014 року", визнавав "ДНР/ЛНР". У жовтні 2021 заявив, що Зеленський "знехтував можливістю налагодити відносини з Путіним, оскільки не привітав його з Днем народження".

Також колишній міністр перебуває у реєстрі зрадників від руху "Чесно".