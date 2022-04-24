Зі шкільних підручників РФ прибирають згадки про Україну та Київ

Про це іноземним ЗМІ повідомляють три редактори видавництва, передає Еспресо.TV із посиланням на Читомо.



За словами редакторів, зводити згадки до мінімуму про Україну та Київ у видавництві розпочали з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну. Тоді працівники отримали цей наказ від керівництва видавництва.



Із параграфів, у яких наводяться приклади геральдики різних держав, зокрема прапори, ще кілька років тому настійно рекомендували прибрати прапор України та замінити його на прапор будь-якої іншої країни. А тепер редактори повинні прибрати згадки України скрізь, де це можливо.



"Перед нами стоїть завдання - зробити так, начебто України просто немає. Це набагато гірше, коли в підручнику просто не йдеться про якусь країну. Людина виростає без бази знань про якусь країну, і їй тоді набагато простіше повірити у те, що йому розповідають про неї з телевізора", - розповідає редактор видавництва.



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Київ зазвичай згадується у підручниках у розрізі того, що він був столицею Київської Русі, і що "Росія звільняла Київ". Працівникам видавництва "можна згадувати, як ми рятували Київ, але говорити про будь-яку самостійність України як країни вже не можна".



Також керівництво наголосило редакторам про важливість утримання від будь-якої антивоєнної позиції - підписів під петиціями, постів у соцмережах, участь у акціях протесту, адже це загрожуватиме звільненням. А на початку квітня співробітники видавництва отримали від керівництва розсилку, у якій їх просили прибрати з підписів у робочому листуванні посилання на сторінки в Facebook та Instagram, а також прибрати згадки про заблоковані соцмережі з підручників. Заборонено згадувати і компанію Meta, визнану екстремістською організацією.



Довідка



"Просвещение" - одне з найбільших і найстаріших видавництв навчальної та педагогічної літератури в РФ.



До 1991 року "Просвещение" було головним навчально-педагогічним видавництвом СРСР, а у 2011 році засновники видавничої групи "Олма" Володимир Узун та Олег Ткач приватизували "Просвещение".



Інвестором виступив мільярдер Аркадій Ротенберг, якого називають другом дитинства Володимира Путіна. 2013-го бізнесмен очолив раду директорів і став співвласником видавництва.

Нагадаємо, з окупованого Херсону виїхало понад 3000 дітей та 100 вчителів.

Навчання у місті проходить в режимі онлайн українською мовою.





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