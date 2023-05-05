Зі станції "Академік Вернадський" повернулися полярники 27-ї експедиції
До України 5 травня повернулися учасники 27-ї антарктичної експедиції. Їхній шлях додому тривав майже місяць
Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.
Загалом шлях експедиції з Антарктики в Україну зайняв близько місяця: 7 квітня команда покинула базу "Академік Вернадський" і вирушила до Південної Африки на українському науково-дослідному судні "Ноосфера". Судно прибуло до порту Кейптаун 29 квітня, звідки команда повітряним і наземним транспортом дісталася Києва.
Це була перша експедиція на станцію "Академік Вернадський" із початку повномасштабної війни. Вони вирушили в Антарктику за тиждень після 24 лютого 2022 року.
"Деяким людям дивом вдалося виїхати з Харкова, Київщини та інших регіонів, де точилися бойові дії. Але команда зібралася, дісталася Антарктики і рік відпрацювала на відмінно. Всі завдання виконані експедицією в повному обсязі на високому рівні. І сьогодні ми вітаємо їх вдома", – зазначив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.
Протягом року команда полярників проводила дослідження та спостереження за трьома основними напрямами: геофізика, біологія, метеорологія, а також забезпечувала функціонування станції.
Разом з учасниками 27-ї експедиції в Україну повернулися члени сезонної експедиції, які працювали впродовж антарктичного літа. Серед них - команда технічних фахівців, які проводили модернізацію станції.
"Раніше ми завжди зустрічали наші експедиції дуже урочисто – за участі високих гостей та медіа. В умовах великої війни, на жаль, полярники повертаються не публічно, в розтрощений російською ракетою і до кінця поки не відновлений офіс НАНЦ. Але ми переконані, що зовсім скоро знову настане той час, коли всі разом зустрічатимемо їх в рідному "Борисполі", а "Ноосферу" – в порту Одеси. Дякуємо нашим захисникам, серед яких нині й 15 полярників, за те, що вони цей час наближають", – зазначив Євген Дикий.
На станції "Академік Вернадський" почала роботу 28-ма українська антарктична експедиція, яка виконуватиме місію найближчий рік.
- 9 квітня на станції "Академік Вернадський" відбулася перезмінка після 408 днів науково-дослідницької роботи 27-ї експедиції
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