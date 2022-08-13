Зі всіма HIMARS та М270 Україна може одночасно нищити 204 цілі на відстані 80 км, - Згурець

Про це йдеться у колонці Сергія Згурця на Еспресо.TV.

"В Україну з Великої Британії надійшли нові пускові ракетні системи М270. Ці системи можна назвати "старшим братом" РСЗВ HIMARS. РСЗВ М270 дозволяє одночасно запускати 12 ракет. Вчора про постачання таких РСЗВ заявив міністр Великої Британії Бен Уоллес, а сьогодні цю інформацію підтвердив міністр оборони України Олексій Резніков", - написав Згурець.

Експерт відзначив, що тепер Україна має 25 РСЗВ HIMARS та М270, які одночасно можуть знищити 204 цілі на відстані 80 км. Проте, якщо Україна отримає ракети ATACMS, то відстань ураження ворога збільшиться до 300 км.

7 серпня, президент Володимир Зеленський анонсував новий пакет військової допомоги для України

Також Олег Катков, головний редактор видання Defense Express, зазначив, що ракети до РЗК NASAMS у новому військовому пакеті - це вкрай важливо для захисту українського неба.

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