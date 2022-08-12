Велика Британія передала Україні ще 4 РСЗВ М270

В Україну з Великої Британії надійшли нові пускові ракетні системи М270. Ці системи можна назвати "старшим братом" РСЗВ HIMARS. РСЗВ М270 дозволяє одночасно запускати 12 ракет. Вчора про постачання таких РСЗВ заявив міністр Великої Британії Бен Уоллес, а сьогодні цю інформацію підтвердив міністр оборони України Олексій Резніков. Отже, тепер Україна має 25 РСЗВ HIMARS та М270, які одночасно можуть знищити 204 цілі на відстані 80 км. Проте, якщо Україна отримає ракети ATACMS, то відстань ураження ворога збільшиться до 300 км.



Реактивна система залпового вогню М270 на гусеничному шасі

Російські винищувачі Су-35 продемонстрували вкрай низьку живучість в українському небі

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що за тиждень Протиповітряна оборона України знищила 27 повітряних цілей. Він також зазначив, що новітні російські винищувачі Су-35 продемонстрували вкрай низьку живучість в українському небі. Від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили аж дві ескадрильї винищувачів Су-35. Всього в Росії було виготовлено понад 100 таких літаків, 24 з яких вже знищені в Україні. Загалом на сьогодні Збройні сили України знищили 233 російські літаки. Такі втрати в бойовій авіації є для Росії колосальними. Щоб впоратись зі значними втратами в авіації, росіяни намагаються повернути застарілі бомбардувальники Су-24 до лав своєї армії. Су-24 були зняті з озброєння у РФ ще у 2005 році. Однак на Су-24 чекає така ж сама доля, що і на літаки, які 9 серпня були знищені на військовому аеродромі поблизу селища Новофедорівка.



Російський винищувач Су-35 (фото Facebook Повітряних сил ЗСУ)

РФ перекинула на військовий аеродром "Бельбек" 4 винищувачі Міг-31 з Краснодарського краю

Різні джерела повідомляють, що на військовому аеродромі поблизу Новофедорівки було знищено від 8 до 24 одиниць військової авіаційної техніки. Переважно це винищувачі Су-30 та розвідники Су-24МР. Космічні знімки аеродрому підтверджують значні втрати росіян. Проте інтрига, ким саме був завданий удар поки зберігається. Росіяни поки ніяк не коментують цю ситуацію. Хоча сьогодні стало відомо, що рашисти змінили командувача чорноморським флотом. До речі, коли був потоплений крейсер "Москва", то в Росії не змінювали командувача Чорноморським флотом. Зміна командувача підтверджує численні втрати росіян після удару біля Новофедорівки. Проте схоже, що росіяни все ж таки готуються до помсти за удар по військовому аеродрому "Саки". РФ перекинула на військовий аеродром "Бельбек" 4 винищувачі Міг-31 з Краснодарського краю. Саме ці винищувачі є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал". Якщо Міг-31, як єдиний носій ракет "Кинджал", зʼявився на аеродромі "Бельбек", то в України є всі можливості повторити результативну інтригу зі знищенням 43-го авіаполку у "Саках".



Супутниковий знімок летовища "Саки" після ударів по аеродрому

Скандал навколо витоку інформації у вищому військовому керівництві

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні від 11 серпня закликав представників влади та військових не озвучувати деталей про оборонні плани України. Перед цим заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що військові не повинні розповідати про плани ЗСУ, а журналісти запитувати про них. Також вона нагадала, що існує кримінальна відповідальність за інформацію, яку розголошують військові й що СБУ розслідує такі витоки важливої інформації. Декілька ЗМІ опублікували прізвища тих, щодо кого СБУ ймовірно проводить розслідування. Одні згадували про генерала Дмитра Марченка, інші про генерала Сергія Кривоноса. Генерал Дмитро Марченко заявив, що Україна планує деокупувати Херсон і має завершити активну фазу війни до кінця року, якщо ми матимемо потрібну кількість озброєнь. За словами Марченка, зараз в Україну надходять незначні партії західної військової допомоги, що ускладнює проведення контрнаступальних дій. Генерал Сергій Кривонос досить різко висловився про втрату Півдня України у перші дні війни та про вплив політичної влади на військову. Власне ані генерал Марченко, ані генерал Кривонос не сказали нічого нового. Проте вважається, що вони сказали щось зайве. Ця несподівана увага до інтервʼю одного з генералів продукує поле невизначеності та вкотре ставить питання пошуку форматів висвітлення війни та її прогнозування аби не наразитись на увагу з боку СБУ. Далі будемо слідкувати за цією ситуацією. Проте, якщо виходити з цієї ситуації, ми можемо користуватись і брати інформацію лише з іноземних джерел.







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