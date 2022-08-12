English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Статті Новітні російські винищувачі Су-35 продемонстрували вкрай низьку живучість в українському небі. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Новітні російські винищувачі Су-35 продемонстрували вкрай низьку живучість в українському небі. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
12 серпня, 2022 п'ятниця
21:41
Статті Сергій Згурець

Новітні винищувачі РФ Су-35 продемонстрували вкрай низьку живучість в українському небі. Всього в Росії було виготовлено понад 100 винищувачів Су-35, 24 з яких вже знищені в Україні

Велика Британія передала Україні ще 4 РСЗВ М270

В Україну з Великої Британії надійшли нові пускові ракетні системи М270. Ці системи можна назвати "старшим братом" РСЗВ HIMARS. РСЗВ М270 дозволяє одночасно запускати 12 ракет. Вчора про постачання таких РСЗВ заявив міністр Великої Британії Бен Уоллес, а сьогодні цю інформацію підтвердив міністр оборони України Олексій Резніков. Отже, тепер Україна має 25 РСЗВ HIMARS та М270, які одночасно можуть знищити 204 цілі на відстані 80 км. Проте, якщо Україна отримає ракети ATACMS, то відстань ураження ворога збільшиться до 300 км.


Реактивна система залпового вогню М270 на гусеничному шасі

Російські винищувачі Су-35 продемонстрували вкрай низьку живучість в українському небі

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що за тиждень Протиповітряна оборона України знищила 27 повітряних цілей. Він також зазначив, що новітні російські винищувачі Су-35 продемонстрували вкрай низьку живучість в українському небі. Від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили аж дві ескадрильї винищувачів Су-35. Всього в Росії було виготовлено понад 100 таких літаків, 24 з яких вже знищені в Україні. Загалом на сьогодні Збройні сили України знищили 233 російські літаки. Такі втрати в бойовій авіації є для Росії колосальними. Щоб впоратись зі значними втратами в авіації, росіяни намагаються повернути застарілі бомбардувальники Су-24 до лав своєї армії. Су-24 були зняті з озброєння у РФ ще у 2005 році. Однак на Су-24 чекає така ж сама доля, що і на літаки, які 9 серпня були знищені на військовому аеродромі поблизу селища Новофедорівка.


Російський винищувач Су-35 (фото Facebook Повітряних сил ЗСУ)

РФ перекинула на військовий аеродром "Бельбек" 4 винищувачі Міг-31 з Краснодарського краю

Різні джерела повідомляють, що на військовому аеродромі поблизу Новофедорівки було знищено від 8 до 24 одиниць військової авіаційної техніки. Переважно це винищувачі Су-30 та розвідники Су-24МР. Космічні знімки аеродрому підтверджують значні втрати росіян. Проте інтрига, ким саме був завданий удар поки зберігається. Росіяни поки ніяк не коментують цю ситуацію. Хоча сьогодні стало відомо, що рашисти змінили командувача чорноморським флотом. До речі, коли був потоплений крейсер "Москва", то в Росії не змінювали командувача Чорноморським флотом. Зміна командувача підтверджує численні втрати росіян після удару біля Новофедорівки. Проте схоже, що росіяни все ж таки готуються до помсти за удар по військовому аеродрому "Саки". РФ перекинула на військовий аеродром "Бельбек" 4 винищувачі Міг-31 з Краснодарського краю. Саме ці винищувачі є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал". Якщо Міг-31, як єдиний носій ракет "Кинджал", зʼявився на аеродромі "Бельбек", то в України є всі можливості повторити результативну інтригу зі знищенням 43-го авіаполку у "Саках".


Супутниковий знімок летовища "Саки" після ударів по аеродрому

Скандал навколо витоку інформації у вищому військовому керівництві

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні від 11 серпня закликав представників влади та військових не озвучувати деталей про оборонні плани України. Перед цим заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що військові не повинні розповідати про плани ЗСУ, а журналісти запитувати про них. Також вона нагадала, що існує кримінальна відповідальність за інформацію, яку розголошують військові й що СБУ розслідує такі витоки важливої інформації. Декілька ЗМІ опублікували прізвища тих, щодо кого СБУ ймовірно проводить розслідування. Одні згадували про генерала Дмитра Марченка, інші про генерала Сергія Кривоноса. Генерал Дмитро Марченко заявив, що Україна планує деокупувати Херсон і має завершити активну фазу війни до кінця року, якщо ми матимемо потрібну кількість озброєнь. За словами Марченка, зараз в Україну надходять незначні партії західної військової допомоги, що ускладнює проведення контрнаступальних дій. Генерал Сергій Кривонос досить різко висловився про втрату Півдня України у перші дні війни та про вплив політичної влади на військову. Власне ані генерал Марченко, ані генерал Кривонос не сказали нічого нового. Проте вважається, що вони сказали щось зайве. Ця несподівана увага до інтервʼю одного з генералів продукує поле невизначеності та вкотре ставить питання пошуку форматів висвітлення війни та її прогнозування аби не наразитись на увагу з боку СБУ. Далі будемо слідкувати за цією ситуацією. Проте, якщо виходити з цієї ситуації, ми можемо користуватись і брати інформацію лише з іноземних джерел.
 



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
Крим
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
війна з Росією
окупанти
Чорноморський флот Росії
Колонка Згурця
HIMARS
Читайте також:
Олександр Лукашенко
11 серпня, 2022 четвер
Рано чи пізно, але Лукашенко вступить у війну, - білоруський опозиціонер Ковалевський
карта Херсон Миколаїв 8.10.22
11 серпня, 2022 четвер
У битву за сам Миколаїв ворог піде в останній момент, бо для нього привабливіше взяти повністю регіон, - полковник СБУ Костенко
Держдума РФ
10 серпня, 2022 середа
У Росії вважають, що війна в Україні пройшла "точку неповернення"
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.88
    Купівля 38.88
    Продаж 39.78
  • EUR
    Купівля 39.64
    Продаж 40.81
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
12 серпня
22:55
Віктор Орбан
Віктора Орбана викликають до румунської Національної ради боротьби з дискримінацією через заяви про "змішані раси"
22:54
українська артилерія
ЗСУ знищили базу росіян у Запорізькій області та 3 склади на окупованих територіях
22:39
нафта нафтопровід
До Чехії через трубопровід "Дружба" знову почала надходити російська нафта
22:35
Пентагон
У Пентагоні заявили, що не надавали Україні зброю для ударів по Криму
22:35
Росія продовжує продукувати фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 12 серпня
22:24
Окупанти в Горлівці
В окупованій Горлівці горить завод "Стирол", - ЗМІ
22:24
Ексклюзив
путін
Російська нафта стала токсичною навіть для партнерів РФ, - юристка Загребельська
22:17
Десятки прильотів: прикордоння Сумщини весь день обстрілювали окупанти
22:11
паспорт РФ
Мітка убивці. Подоляк пояснив, чому провалилися спроби примусової паспортизації РФ на окупованих територіях
22:01
банк JP Morgan
Найбільший банк США - JP Morgan - закриває росіянам доларові рахунки
21:57
У Бучанському районі виявили тіло чоловіка, якого розстріляли окупанти
21:49
Окупанти вкотре обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта
Військова місія під егідою ООН, — волонтер Артур Палатний пропонує три кроки, щоб зупинити ядерний терор Росії
21:45
В Україну прибуло судно під завантаження зерном для Африки
21:41
студент
Студентам можуть дозволити виїзд за кордон, - депутатка Гришина
21:19
101-а американська дивізія
До Європи для посилення НАТО прибуде десантна дивізія США
21:17
В Іспанії запустили найбільшу в світі сонячну електростанцію
21:11
Військовослужбовці Держприкордонслужби завдяки дрону знищили ворожий танк
21:08
Атака хакерів
В Одесі знайшли особу, яка у соцмережах займалася антиукраїнською агітацією
21:07
Стрілянина у Чорногорії
У Чорногорії чоловік влаштував стрілянину на вулиці. 11 загиблих
21:03
Дональд Трамп
ФБР вилучило 11 комплектів секретних документів під час обшуків у Трампа, - The Wall Street Journal
21:02
У Нью-Йорку чоловік з ножем напав на письменника Салмана Рушді
20:55
збита ракета
Над Миколаївщиною ППО збила ворожу ракету, - Кім
20:45
Церемонія для випускників шкіл у Дніпрі
У Дніпровському метро з міркувань безпеки влаштували церемонію для випускників шкіл
20:39
Усик - Джошуа
Хорватський боксер дав пораду Усику перед боєм з Джошуа
20:35
Оновлено
На фото наслідкиобстрілу Краматорська
Росіяни вдарили по Краматорську, є жертви
20:34
ЗАЕС окупанти
У Amnesty International засудили дії росіян на ЗАЕС
20:31
Папа Римський Франциск
Зеленський поговорив з Папою Франциском і розповів про злочини росіян в Україні
20:24
Жозеп Боррель
Боррель підтримав демілітарізацію ЗАЕС та закликав росіян повернути станцію Україні
20:23
Грузія
В Грузії опозиція закликала обмежити продаж нерухомості для росіян
20:18
На Харківщині поліцейські п’ять годин виловлювали молоду африканську левицю
20:15
Анка Фельдгузен
Амбасадорка Німеччини в Україні порівняла Путіна з Гітлером
20:03
Окупанти запустили дві ракети
Окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю: у місті пожежа, поранено жінку, зруйновано об'єкти інфраструктури
20:03
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію в Маріуполі
РФ через численні втрати не здатна проводити належну ротацію окупантів, які воюють у передових підрозділах, - Генштаб
19:54
окупант
Росіяни намагаються відновити боєздатність підрозділів, які зазнали втрат під час бойових дій на Півдні України, - Генштаб
19:48
Україна зробила ще один вагомий крок по вирішення проблеми дизпалива в державі
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
19:45
Сі Цзіньпін
Китайський лідер Сі Цзіньпін планує зустрітись з Байденом у листопаді, - WSJ
19:44
Бахмут, російський обстріл
Окупанти намагаються закріпитись на напрямку Покровське – Бахмут
19:35
Російські військові
Росія проводить ротацію у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей
19:29
У Росії заявили, що повернення ЗАЕС під контроль України неможливе
19:29
білорусь солдати лукашенко
Білорусь провела перевірку готовності до застосування системи бойового управління й оповіщення збройних сил, - Генштаб
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV