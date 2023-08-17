Про це розповів начальник Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Ященко у коментарі "Суспільному".

"Це останній населений пункт з нашої громади, який звільнений від російської окупації. Громада звільнена повністю", - наголосив він.

Ященко розповів, що останніми евакуйованими була родина - чоловік, жінка та їх дорослий син. Наразі вони перебувають у безпечному місці. Їм було надано психологічну допомогу та забезпечено необхідним.

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Начальник Великоновосілківської СВА також повідомив, що в Урожайному зруйнована школа, домівки та фельдшерський пункт, загалом у селищі немає жодної вцілілої будівлі.

"Це було доволі велике селище. Станом на перше січня 2022 року у населеному пункті проживала тисяча жителів. На момент окупації — залишались близько пів тисячі людей, коли почались активні бойові дії люди виїжджали", - сказав Ященко.

За його словами, населений пункт знаходиться у зоні бойових дій, тому подати документи на компенсації пошкодженого майна поки не можливо: "Реєстри закриті, щоб подати на відновлення потрібне обстеження. Наразі у село доступ закритий".

Довідка: Урожайне - селище Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області. Село розташоване на правому березі р. Мокрі Яли. Воно було окуповане з березня 2022-го.

ЗСУ звільнили Урожайне на Донеччині

Зранку 16 серпня Генштаб ЗСУ писав, що росіяни в районі Урожайного безуспішно намагалися відновити втрачене положення.

Вже згодом заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила про повне звільнення Урожайного.

А речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов зазначав, що там ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Як йдеться на сторінці у фейсбуці 38-ї окремої бригади морської піхоти, в операції зі звільнення Урожайного були залучені підрозділи: