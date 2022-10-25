Зідан оголосив про відновлення тренерської кар'єри

Про це повідомляє RMC Sport.

За словами Зідана, до його повернення у футбол залишилося чекати зовсім небагато.

"Я не сумую за футболом, адже залишилося недовго чекати. Зачекаємо, трохи зачекаємо. Коли мене побачите? Незабаром, дуже скоро", - пообіцяв Зідан, який залишається без роботи після відставки з посади головного тренера іспанського "Реалу" в червні 2021 року.

50-річний Зінедін Зідан тренував мадридців з 2016 до 2018 року та з 2019 до 2021 року. За цей час француз здобув з клубом 11 трофеїв. Під керівництвом француза "Реал" тричі поспіль виграв Лігу чемпіонів.

Очікується, що після чемпіонату світу-2022 Зінедін Зідан замінить на посаді головного тренер збірної Франції Дідьє Дешама.

27 травня 2021 року Зінедін Зідан оголосив про відставку з посади головного тренера мадридського "Реалу".

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