Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у фейсбуці.

"Щодо найближчої військової підтримки вже вирішено - буде передано боєприпаси для вкрай необхідної на фронті 155-мм артилерії", - сказав він.

Агентство оборонних ресурсів Міноборони уклало контракти з виробниками на відновлення цих запасів. За його словами, буде більше підтримки, але вони не можуть оголосити про все.

Також протягом місяця виконають контракт із виробниками зимового одягу для українського війська.

А ще литовський міністр анонсував підписання контрактів на 2023 рік із бізнесом, який виробляє необхідну Україні військову техніку. За його словами, якщо виробники будуть готові та зможуть збільшити свій виробничий потенціал.

"Литва також зробить свій внесок у міжнародний фонд фінансування важкої бронетехніки, її виробництва або модернізації та придбання. Тож, якщо що, будуть танки, здані українцям за наш рахунок", - зауважив Анушаускас.

Литва також розширить курси військової підготовки для 1500 українських солдатів. Не враховуватимуть поточних військових, які проходять навчання.

Раніше стало відомо, що литовці придбали для України морський дрон за $250 000, безпілотник назвали "PEACE Дец", це найменування набрало найбільше голосів.

21 листопада стало відомо, що Литва вирішила поки не передавати Україні зенітний ракетний комплекс NASAMS, але поділиться боєприпасами для німецької гаубиці PzH 2000.

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