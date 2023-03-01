Зінченко віддав асист і допоміг "Арсеналу" розтрощити "Евертон" Миколенка в АПЛ
У перенесеному матчі 7-го туру чемпіонату Англії з футболу лондонський "Арсенал" здобув перемогу над "Евертоном"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Арсеналу" над "Евертоном" з рахунком 4:0. Голи забили Букайо Сака, Габріел Мартінеллі, який оформив дубль, і Мартін Едегор.
Олександр Зінченко відзначився результативною передачею, коли Сака забивав перший гол за "Арсенал". На 82-й хвилині українця замінили.
Віталій Миколенко зіграв за "Евертон" весь матч.
У турнірній таблиці АПЛ "Арсенал" збільшив відрив над "Ман Сіті" до 5 очок. У команд рівна кількість зіграних матчів.
"Евертон" - 18 місце - 21 набраний бал.
Англійська Прем'єр-ліга
7-й тур (перенесений матч)
1 березня
"Арсенал" - "Евертон" 4:0
Голи: Сака, 40, Мартінеллі, 45+1, 80, Едегор, 71
- 18 лютого Олександр Зінченко забив дебютний гол за "Арсенал" у матчі чемпіонату Англії проти "Астон Вілли".
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