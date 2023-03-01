Зінченко віддав асист і допоміг "Арсеналу" розтрощити "Евертон" Миколенка в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Арсеналу" над "Евертоном" з рахунком 4:0. Голи забили Букайо Сака, Габріел Мартінеллі, який оформив дубль, і Мартін Едегор.

Олександр Зінченко відзначився результативною передачею, коли Сака забивав перший гол за "Арсенал". На 82-й хвилині українця замінили.

Віталій Миколенко зіграв за "Евертон" весь матч.

У турнірній таблиці АПЛ "Арсенал" збільшив відрив над "Ман Сіті" до 5 очок. У команд рівна кількість зіграних матчів.

"Евертон" - 18 місце - 21 набраний бал.

Англійська Прем'єр-ліга

7-й тур (перенесений матч)

1 березня

"Арсенал" - "Евертон" 4:0

Голи: Сака, 40, Мартінеллі, 45+1, 80, Едегор, 71