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Головна Культура "Зірка сходить": на залізничному вокзалі в Києві відкриють різдвяну виставку

"Зірка сходить": на залізничному вокзалі в Києві відкриють різдвяну виставку

19 грудня, 2023 вiвторок
11:03
Культура залізничний вокзал Київ

23 грудня у Червоній залі Центрального залізничного вокзалу Києва відкриють інтерактивну виставку "Зірка сходить". Експозиція ознайомить відвідувачів з історією Різдва

Про це повідомляється на сайті Concert.ua.

Зазначається, що мета виставки – показати, що спільного та відмінного є у різдвяних традиціях України та країн ЄС. Відвідувачі побачать унікальну скульптуру Святого Миколая з XVIII століття і триметрову роботу "Поклоніння королів", створену 1896 року для німецького імператора Вільгельма II, а також завдяки VR-окулярам візьмуть участь у традиційній різдвяній забаві "хургало".

Ще однією метою виставки організатори зазначають бажання підтримати українців у найважчий час в їхній історії.

Експозиція складатиметься з трьох смислових блоків.

"Дух Різдва". Ця частина виставки висвітлює найвідоміші різдвяні історії та колядки, а також розповідає про "протистояння дідуха та ялинки". Глядачам покажуть старовинні ялинкові прикраси, а також величезний інтерактивний стіл, на якому представлять різдвяні вечері з різних країн світу.

"Образи Різдва". Цей блок познайомить відвідувачів зі "справжніми музейними скарбами": п'ятьма історичними вертепами, колекцією свічників-трійць, тарілками Львівської кераміко-скульптурної фабрики, костюмами з фільму "Памфір" та перформансу Андрія Хіра "Бетлегем". Також у ньому буде представлена кімната-інсталяція з авторськими масками Івана Михайлова та колядою.

"Нова радість". Тут можна буде погойдатися на семиметрових гойдалках, побачити, як сходить різдвяна зірка, та витягнути передбачення для себе на наступний рік.

Вартість звичайного квитка складе 150 грн, для пенсіонерів, студентів і школярів віком до 12 років – 75 грн.

Вхід вільний для:

  • дітей до 7 років;
  • осіб, які супроводжують групу дітей (1 супровідник на 10 дітей);
  • дітей і дорослих з інвалідністю та їхнім супровідникам (1 особа, за наявності дійсного посвідчення);
  • учасників бойових дій, військовослужбовців та членів їхніх родин (за наявності дійсного посвідчення).

Виставка працюватиме щодня й триватиме до 21 січня.

  • В Українському домі у Києві 15 грудня відкрили виставковий проєкт "ДоДому на Різдво. Світло української традиції". Виставка працюватиме до 21 січня 2024 року.
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