Зіркова легкоатлетка Бех-Романчук знялась у новому кліпі гурту "Антитіла"
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук знялася у новому кліпі гурту "Антитіла"
Про це спортсменка повідомила у своєму Instagram.
Прем'єра нового кліпу гурту "Антитіла" відбудеться вже завтра, 12 листопада.
"Уже завтра прем'єра, не пропустіть. Шалений досвід, море емоцій та фантастичний результат", – написала Марина Бех-Романчук.
Марина Бех-Романчук є багаторазовою чемпіонкою України, віцечемпіоном світу-2019 і срібною призеркою чемпіонату Європи-2018 зі стрибків у довжину. Чемпіонкою Європи у приміщенні 2021 року. Учасницею Олімпіади-2020.
- 6 жовтня українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилась з фанатами новими відвертими фото з відпочинку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.03
Купівля 26.03Продаж 26.27
-
EUR
Купівля 29.81Продаж 30.22
- Актуальне
- Важливе