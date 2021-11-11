Зіркова легкоатлетка Бех-Романчук знялась у новому кліпі гурту "Антитіла"

Про це спортсменка повідомила у своєму Instagram.



Прем'єра нового кліпу гурту "Антитіла" відбудеться вже завтра, 12 листопада.



"Уже завтра прем'єра, не пропустіть. Шалений досвід, море емоцій та фантастичний результат", – написала Марина Бех-Романчук.



Марина Бех-Романчук є багаторазовою чемпіонкою України, віцечемпіоном світу-2019 і срібною призеркою чемпіонату Європи-2018 зі стрибків у довжину. Чемпіонкою Європи у приміщенні 2021 року. Учасницею Олімпіади-2020.



6 жовтня українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилась з фанатами новими відвертими фото з відпочинку.