Українська спортсменка Бех-Романчук звабила фанів новими гарячими фото

Про це повідомляє Еспресо.TV.



25-річна Бех-Романчук опублікувала в Instagram нові фото з відпочинку в Єгипті. Фани в коментарях вражені фігурою української легкоатлетки.



"Рік без відпустки, і ось вона нарешті настала. Просто кайфую. Просто насолоджуюся цим моментом", - написала спортсменка.

Марина Бех-Романчук є багаторазовою чемпіонкою України, віцечемпіоном світу-2019 і срібною призеркою чемпіонату Європи-2018 зі стрибків у довжину. Чемпіонкою Європи у приміщенні 2021 року. Учасницею Олімпіади-2020.

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