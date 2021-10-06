Українська спортсменка Бех-Романчук звабила фанів новими гарячими фото
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилась з фанатами новими відвертими фото з відпочинку
Про це повідомляє Еспресо.TV.
25-річна Бех-Романчук опублікувала в Instagram нові фото з відпочинку в Єгипті. Фани в коментарях вражені фігурою української легкоатлетки.
"Рік без відпустки, і ось вона нарешті настала. Просто кайфую. Просто насолоджуюся цим моментом", - написала спортсменка.
Марина Бех-Романчук є багаторазовою чемпіонкою України, віцечемпіоном світу-2019 і срібною призеркою чемпіонату Європи-2018 зі стрибків у довжину. Чемпіонкою Європи у приміщенні 2021 року. Учасницею Олімпіади-2020.
- 4 жовтня українська каратистка Анжеліка Терлюга поділилась новою звабливою світлиною з відпочинку на Мальдівах.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.27
Купівля 26.27Продаж 26.51
-
EUR
Купівля 30.3Продаж 30.7
- Актуальне
- Важливе