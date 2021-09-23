Зірковий тренер попередив, що Усика "пограбують" у бою з Джошуа

Про це повідомляє vRINGe.com.

За словами Тедді Атласа, який працював з легендарним американським боксером Майком Тайсоном та тренував українця Олександра Гвоздика, Олександру Усику буде важко розраховувати на справедливе рішення, якщо бій проти Ентоні Джошуа триватиме всі 12 раундів.

"Чого я чекаю від бою? Як Усик, український хлопець, може отримати справедливе рішення в Лондоні? Як він може отримати рішення, якщо він переможе? Це не буде легко, але якщо він переможе, як йому можуть підняти руку і назвати чемпіоном? Як таке може трапитися? Ще раз, говоримо правду. Наш спорт корумпований", - сказав Атлас.

Він додав, що з великим інтересом чекає бою Джошуа - Усик, але непокоїться, що враження від нього зіпсує суддівство.

"Це буде дуже цікавий бій. Але я не хочу чути нісенітницю, що ти повинен бути на голову сильніший за чемпіона. Не хочу чути цю погань. Раз ти виграв - значить виграв", - обурився Атлас.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).