Зірковий тренер попередив, що Усика "пограбують" у бою з Джошуа
Американський тренер Тедді Атлас заявив, що судді не дозволять українцю Олександру Усику перемогти британця Ентоні Джошуа за очками
Про це повідомляє vRINGe.com.
За словами Тедді Атласа, який працював з легендарним американським боксером Майком Тайсоном та тренував українця Олександра Гвоздика, Олександру Усику буде важко розраховувати на справедливе рішення, якщо бій проти Ентоні Джошуа триватиме всі 12 раундів.
"Чого я чекаю від бою? Як Усик, український хлопець, може отримати справедливе рішення в Лондоні? Як він може отримати рішення, якщо він переможе? Це не буде легко, але якщо він переможе, як йому можуть підняти руку і назвати чемпіоном? Як таке може трапитися? Ще раз, говоримо правду. Наш спорт корумпований", - сказав Атлас.
Він додав, що з великим інтересом чекає бою Джошуа - Усик, але непокоїться, що враження від нього зіпсує суддівство.
"Це буде дуже цікавий бій. Але я не хочу чути нісенітницю, що ти повинен бути на голову сильніший за чемпіона. Не хочу чути цю погань. Раз ти виграв - значить виграв", - обурився Атлас.
Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 23 вересня стало відомо, що на поєдинку між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком працюватимуть судді з Великої Британії, США та України.
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