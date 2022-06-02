Зламали Rutube та 1С. Від 24 лютого українська ІТ-армія атакувати понад 1800 російських ресурсів
Світ побачив, що потужності кіберармії РФ — просто міф
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров за результатами у GLOBSEC – міжнародному безпековому форумі в Братиславі.
"Ще до початку повномасштабного вторгнення Росія постійно атакувала Україну на кіберфронті. Ми відбивали кібератаки Росії та посилювали кіберстійкість держави. Але з початком війни ми почали не тільки захищатися, але й створили українські кібервійська, які ведуть боротьбу проти ворога та переходять у потужний наступ. Відтоді нашій IT-армії вже вдалося атакувати понад 1800 російських онлайн-ресурсів", - розповів міністр.
Серед найуспішніших кейсів — злам Rutube саме 9 травня, зупинка роботи російської національної системи маркування товарів та сервісу 1С.
"Продовжуємо нашу місію на кіберфронті доти, доки російські війська не покинуть кожну область, село та містечко нашої держави", - додав Михайло Федоров.
Також він подякував за запрошення на форум Віцепрем’єр-міністерці Словаччини Вероніці Ремішовій.
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