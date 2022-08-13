Злітно-посадкова смуга там працює. У Повітряних силах прокоментували руйнування на аеродромі в Саках
Попри вибухи на військовому аеродромі "Саки" в окупованому Криму Росія зможе його використовувати, злітна смуга там уціліла
Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Це для ворога дуже сильний "укол", неприємний. Знищено понад 10 одиниць авіаційної техніки. Імовірно, що знищено і льотний склад, і інженерний склад, який обслуговував ці літаки… Безумовно, противник приховує ці втрати, а на знімках і на відео видно, що там є сліди ураження рашистів – червоні сліди", - сказав речник ПС ЗСУ
Це, безумовно, дуже болючий удар. Фактично, таке вперше сталося. Що саме сталося, ми говорити не можемо. Є в нас офіційні версії, що сталася "бавовна", додав він.
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Але на запитання, чи відновлять окупанти аеродром, Юрій Ігнат відповів ствердно.
"Його фактично відновлювати й не потрібно було. Уражена вибухами стоянка літаків. Знищено техніку. Можливо, знищено склад артилерійського озброєння: ракети й бомби, які там зберігалися. Можливо, також, склад паливно-мастильних матеріалів. Основне на аеродромі – це злітно-посадкова смуга. Злітно-посадкова смуга там працює. Відновити аеродром не проблематично", - вважає речник Командування Повітряних сил.
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