Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Це для ворога дуже сильний "укол", неприємний. Знищено понад 10 одиниць авіаційної техніки. Імовірно, що знищено і льотний склад, і інженерний склад, який обслуговував ці літаки… Безумовно, противник приховує ці втрати, а на знімках і на відео видно, що там є сліди ураження рашистів – червоні сліди", - сказав речник ПС ЗСУ

Це, безумовно, дуже болючий удар. Фактично, таке вперше сталося. Що саме сталося, ми говорити не можемо. Є в нас офіційні версії, що сталася "бавовна", додав він.

Читайте також: Удар по Криму може стати для України переломним моментом війни, - The Telegraph

Але на запитання, чи відновлять окупанти аеродром, Юрій Ігнат відповів ствердно.

"Його фактично відновлювати й не потрібно було. Уражена вибухами стоянка літаків. Знищено техніку. Можливо, знищено склад артилерійського озброєння: ракети й бомби, які там зберігалися. Можливо, також, склад паливно-мастильних матеріалів. Основне на аеродромі – це злітно-посадкова смуга. Злітно-посадкова смуга там працює. Відновити аеродром не проблематично", - вважає речник Командування Повітряних сил.

9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази у Новофедорівці.

Володимир Зеленський заявив, що російська війна проти України почалася з Криму і має там закінчитися.

Газета The New York Times з посиланням на власні джерела припустила, що для атаки на Крим могли використати зброю українського виробництва.

10 серпня Повітряні сили ЗСУ заявили, що внаслідок вибухів на аеродромі в Криму було знищено дев'ять літаків РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb