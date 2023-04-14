Злив даних Пентагону: Байден доручив посилити захист таємних даних

Про це поінформувала пресслужба Білого дому.

"Я високо оцінюю швидкі дії правоохоронних органів з розслідування та реагування на нещодавнє розповсюдження секретних урядових документів США", - зазначив президент США.

Зокрема в заяві повідомляється, що Джо Байден наказав військовим і розвідувальним органам посилити захист та обмежити поширення розповсюдження чутливої інформації.

"Поки ми все ще визначаємо дійсність цих документів, я доручив нашим військовим і розвідувальним органам вжити заходів для подальшого захисту і обмеження розповсюдження чутливої інформації, а наша команда з національної безпеки тісно координує свої дії з нашими партнерами і союзниками", - резюмував глава держави.