Злив даних Пентагону: Байден доручив посилити захист таємних даних
Президент Сполучених Штатів Джо Байден високо оцінив діяльність правоохоронців щодо розслідування та реагування на витік даних Пентагону та доручив посилити захист інформації
Про це поінформувала пресслужба Білого дому.
"Я високо оцінюю швидкі дії правоохоронних органів з розслідування та реагування на нещодавнє розповсюдження секретних урядових документів США", - зазначив президент США.
Зокрема в заяві повідомляється, що Джо Байден наказав військовим і розвідувальним органам посилити захист та обмежити поширення розповсюдження чутливої інформації.
"Поки ми все ще визначаємо дійсність цих документів, я доручив нашим військовим і розвідувальним органам вжити заходів для подальшого захисту і обмеження розповсюдження чутливої інформації, а наша команда з національної безпеки тісно координує свої дії з нашими партнерами і союзниками", - резюмував глава держави.
- Нагадаємо, 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування.
- Майже відразу ж у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, які, ймовірно, розкривають секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
- Вже 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
- 9 квітня журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом злитих секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord. CNN же повідомило, що українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу.
- Підозрюваному у розкритті секретних документів Пентагону військовослужбовцю Національної гвардії США Джеку Тейшейрі офіційно висунули звинувачення. Чоловік постав перед федеральним суддею у місті Бостон у кайданках і тюремній робі.
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